Contra

VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?

El creador de contenido fue sentenciado por golpear a una mujer dentro de un estacionamiento / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 20:56 - 04 marzo 2026
Exinterno asegura que el influencer tenía un Xbox y no dudaba de salir a los pasillos con su control en la mano

La polémica alrededor de Rodolfo “Fofo” Márquez vuelve a encenderse en redes sociales luego de que un exinterno del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla revelara detalles sobre la vida del influencer dentro del penal.

A través de un video publicado en TikTok, el hombre —quien aseguró haber obtenido recientemente libertad condicional— relató cómo fue la llegada del creador de contenido a la prisión y las condiciones en las que presuntamente se encontraba.

De acuerdo con su testimonio, el influencer contaba con ciertos privilegios que no son comunes entre los internos, entre ellos una consola de videojuegos y la posibilidad de utilizar redes sociales desde el interior del centro penitenciario.

Un exreo afirma que vio los privilegios con los que contaba el influencer dentro de su celda / Redes Sociales

Nadie le podía hablar 

El exreo explicó que la notoriedad del caso provocó que las autoridades tomaran medidas especiales para protegerlo, por lo que Fofo Márquez fue aislado del resto de la población carcelaria.

“La verdad si lo tope, estaba en las marraneras, la primera vez que lo vi iba caminando sobre el kilómetro y el morro salió con su control de xbox y con la chachara y pues si nos quedamos de que qué pedo que ese wey quién era o por qué tan panqueno, ya después me dijeron que era el Fofo Márquez la neta y ya después pues empezó a subir contenido a las redes y cosas que no había y los sacaron de ahí, los subieron a vivir a las íntimas en resguardo sin que nadie lo viera, sin que nadie le hablara y este y así fue como lo conocí”.

El hombre aclaró que nunca convivió directamente con el influencer, aunque aseguró que su presencia dentro del penal no pasó desapercibida entre los reclusos.

Fofo, según, contaba con Xbox y usaba las redes sociales / Especial

Fofo Márquez cumple condena de más de 17 años

Actualmente, Rodolfo Márquez cumple una sentencia de 17 años y seis meses de prisión, dictada en enero de 2025 por un juez del Estado de México.

El influencer fue encontrado culpable de agredir físicamente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan en febrero de 2024, caso que generó gran indignación pública tras difundirse los videos de la agresión.

Posteriormente, en mayo de 2025, el Segundo Tribunal de Alzada ratificó la condena, luego de que la defensa intentara reclasificar el delito a lesiones agravadas.

Además de la pena de prisión, el fallo también establece el pago de una multa económica y la reparación del daño a la víctima.

Rodolfo Márquez cumple una sentencia de 17 años y seis meses de prisión por golpear a una mujer / Redes Sociales

Tratamiento psicológico obligatorio

La sentencia contra el influencer también contempla un tratamiento psicológico especializado con perspectiva de género, medida que busca abordar las conductas que derivaron en el delito.

A pesar de los recursos legales presentados por su defensa, las autoridades judiciales mantuvieron la acusación de feminicidio en grado de tentativa, por lo que Fofo Márquez continuará recluido en el penal de Barrientos, donde su caso sigue generando debate en redes sociales.

CHECA AQUÍ EL VIDEO 👇🏻

@rey.del.fardo.oficial Respuesta a @Erick Yael #parati #fyp #viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fofomarquez ♬ sonido original - REY DEL FARDO
