Estás a tiempo para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que ya está abierto el registro para la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico dirigido a estudiantes de primaria pública para cubrir gastos de útiles y uniformes escolares.

El programa contempla un pago anual de 2,500 pesos por estudiante, con el objetivo de apoyar a las familias al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El trámite se realiza únicamente en línea a través del portal oficial becaritacetina.gob.mx y estará disponible del 2 al 19 de marzo de 2026. Las autoridades señalaron que el registro debe hacerlo directamente la madre, padre o tutor del estudiante.

El apoyo económico dirigido a estudiantes de primaria pública / Redes Sociales

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Rita Cetina 2026?

El apoyo está dirigido a alumnos inscritos en primarias públicas del país bajo modalidad escolarizada.

Para poder registrarse, las autoridades establecieron algunos requisitos básicos:

El estudiante debe estar inscrito en una primaria pública .

El tutor debe contar con identificación oficial vigente .

El alumno no debe recibir otra beca federal destinada a útiles o uniformes.

Tanto el tutor como el estudiante deben tener CURP.

Además, la SEP recomendó que los datos proporcionados coincidan con los registros oficiales, para evitar problemas durante la validación de la solicitud.

El programa contempla un pago anual de 2,500 pesos por estudiante para uniformes y útiles escolares / Redes Sociales

Documentos necesarios para el registro

Antes de iniciar el trámite, se recomienda tener a la mano los siguientes documentos.

Del tutor: CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Número de celular

Correo electrónico activo

Del estudiante: CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

La CCT es necesaria para vincular al alumno con su plantel. Si no se conoce, puede consultarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Solo debes de cumplir con ciertos requisitos para poder solicitar tu Beca Rita Cetina / Redes Sociales

Cómo registrarse paso a paso

El proceso se realiza completamente en línea y consta de varios pasos:

1. Crear o ingresar con cuenta Llave MX

El tutor debe entrar al portal oficial e iniciar sesión con su cuenta Llave MX. Si no tiene una, el sistema permite crearla.

2. Registrar los datos del tutor

Se deben ingresar los datos personales y cargar los documentos solicitados, además de confirmar correo electrónico y número telefónico.

3. Registrar al estudiante

Posteriormente se agrega la información del alumno, incluyendo CURP y CCT de la escuela, así como grado y turno.

4. Revisar y enviar la solicitud

Antes de finalizar, el sistema permite revisar toda la información capturada.

5. Descargar el comprobante

Al terminar, el sistema genera un folio o comprobante de registro, el cual debe guardarse como respaldo.

La SEP recomendó que los datos proporcionados coincidan con los registros oficiales / Redes Sociales

¿Cuándo entregarán el dinero?

Una vez que finalice el periodo de registro, las autoridades comenzarán la validación de datos.

De acuerdo con el calendario operativo del programa:

Junio–julio 2026: entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

Agosto 2026: depósito del apoyo de 2,500 pesos, antes del inicio del ciclo escolar.

Recomendaciones para evitar problemas

La SEP pidió a los tutores revisar cuidadosamente la información antes de enviar el registro, especialmente:

Verificar que la CURP esté correcta .

Confirmar la CCT de la escuela .

Subir documentos legibles y completos.