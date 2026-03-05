Rayados golea a Querétaro en el debut de Nico Sánchez en el banquillo

Los Rayados de Monterrey vencieron con autoridad 4-0 a los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada nueve de la Liga MX, en duelo disputado en el Estadio BBVA. El partido comenzó con pocas llegadas claras; la primera fue al minuto 26 por parte de Querétaro con un remate de cabeza que se fue por encima del arco defendido por Luis Cárdenas.

Antes, al 14’, Rayados sufrió la salida por lesión de Óliver Torres, quien fue sustituido por Sergio Canales.

Oliver Torres sale lesionado en el Rayados vs Querétaro |MEXSPORT

Los albiazules comenzaron a generar peligro y estuvieron cerca de abrir el marcador cuando Ricardo Chávez remató de cabeza dentro del área, pero el balón se estrelló en el poste derecho del arquero Guillermo Allison.

Rayados respondió al minuto 35 con un disparo dentro del área de Cristian Reyes que pasó por encima del arco. Sin embargo, al 39’, Luca Orellano rompió el cero con un disparo cruzado desde el costado izquierdo que se metió pegado al poste. Al 45’, Francisco Venegas fue expulsado, dejando a los visitantes con un hombre menos.

Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT