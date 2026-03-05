Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Viva Aerobus presenta avión oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Avión de Viva Aerobus para la Selección Mexicana I Iliany Aparicio
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 22:36 - 04 marzo 2026
La aerolínea oficial del Tricolor reveló una aeronave temática con la voz de Enrique Bermúdez, Molotov y MC Davo

En medio del ambiente mundialista que ya se vive rumbo a la Copa del Mundo 2026, la aerolínea Viva Aerobus presentó oficialmente el avión especial de la Selección Mexicana de Futbol, una aeronave temática que acompañará al equipo nacional durante el proceso hacia la justa mundialista. 

Avión de Viva Aerobus para México I Iliany Aparicio

El evento estuvo lleno de detalles que buscaron encender la ilusión de los aficionados rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Como aerolínea oficial del combinado nacional, Viva Aerobus tiró la casa por la ventana con una presentación especial que incluyó música, invitados y una experiencia diseñada para destacar la importancia del próximo mundial. La compañía presentó la aeronave con una imagen especial alusiva a la selección, reforzando su vínculo con el equipo tricolor.

Molotov, MC Davo y Mikel Arriola en evento I Iliany Aparicio

Uno de los momentos más llamativos del evento fue la participación de Enrique 'Perro' Bermúdez, quien fue presentado como la voz oficial de esta iniciativa mundialista. 

El histórico narrador del futbol mexicano será el encargado de acompañar con su voz distintos contenidos y mensajes relacionados con la campaña rumbo al 2026.

Avión para México rumbo al Mundial 2026 I Iliany Aparicio

La música también tuvo un papel importante dentro de la presentación. Durante el evento se dio a conocer el tema “Viva México”, una canción creada especialmente para esta etapa mundialista y que cuenta con la participación de Molotov y MC Davo, quienes unen estilos para crear un himno pensado para acompañar a los aficionados durante el camino hacia la Copa del Mundo.

A la presentación también asistieron autoridades del futbol mexicano, entre ellos el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, quien destacó el entusiasmo que genera la actual selección y el papel que tendrá México como país anfitrión.

Arriola aseguró que el combinado nacional tiene la capacidad de generar ilusión entre los aficionados y señaló que el país está listo para recibir a millones de visitantes durante la Copa del Mundo. El directivo reiteró que el objetivo es que México vuelva a mostrar su pasión por el futbol ante los ojos del mundo.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá./ AP
