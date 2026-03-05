Mikel Arriola opina sobre la futura venta de Atlas

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, habló sobre uno de los temas que más ruido ha generado en los últimos días: la posible venta del Atlas.

Homenaje de Mikel Arriola para del Castillo | X

El directivo destacó que el proceso se ha manejado de forma ordenada y profesional, luego de que surgiera el nombre del empresario mexicano José Miguel Bejos como el principal interesado en adquirir al conjunto rojinegro.

“Yo felicito mucho a Orlegi, porque generó un proceso absolutamente ordenando, para salir a mercado hacer las valuaciones para abrir una fase de ofertas, y está en esa fase de ofertas, lo que yo sé es que hay varios tiradores, sé que hay algunos mexicanos y otros fuera de México”, dijo.

Mikel Arriola | MEXSPORT

“Cuando oigo el nombre de Bejos, es un empresario de mucho arranque no sé si va a terminar esta operación ahí, pero es un hombre de prestigio que además ya está en el béisbol la agenda de la multipropiedad va muy avanzada vamos a un 75 por ciento”, declaró.

Por otro lado, el comisionado también se refirió a la posibilidad de eliminar las multas económicas para los equipos que terminan en el último lugar de la tabla en la Liga MX. Señaló que se está realizando un análisis profundo que podría traer ajustes importantes en el modelo de competencia.

“De aquí al mes de abril a hacer análisis a generar una liga. Donde se premia al mejor y también hay elementos de incentivos para equipos que no están compitiendo, no me quiero anticipar pero estamos haciendo un análisis para que esta liga siga con mejor ritmo”, argumentó.

Jugadores de Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Finalmente, Arriola destacó el crecimiento en la valuación del futbol mexicano y el interés que ha despertado entre inversionistas.

“La liga MX está en el escenario de muchos inversionistas, en el 2021 se vendían dos vences ventas estaba valuada en 2 mil millones de dólares, ahora está valuada en 13. Son inversiones que regresan al futbol mexicano, hoy hemos mucho muchas ofertas”, finalizó.