Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mikel Arriola opina sobre la futura venta de Atlas

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 22:02 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol aplaudió los movimientos de Grupo Orlegi

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, habló sobre uno de los temas que más ruido ha generado en los últimos días: la posible venta del Atlas

Homenaje de Mikel Arriola para del Castillo | X

El directivo destacó que el proceso se ha manejado de forma ordenada y profesional, luego de que surgiera el nombre del empresario mexicano José Miguel Bejos como el principal interesado en adquirir al conjunto rojinegro.

“Yo felicito mucho a Orlegi, porque generó un proceso absolutamente ordenando, para salir a mercado hacer las valuaciones para abrir una fase de ofertas, y está en esa fase de ofertas, lo que yo sé es que hay varios tiradores, sé que hay algunos mexicanos y otros fuera de México”, dijo. 
Mikel Arriola | MEXSPORT

“Cuando oigo el nombre de Bejos, es un empresario de mucho arranque no sé si va a terminar esta operación ahí, pero es un hombre de prestigio que además ya está en el béisbol la agenda de la multipropiedad va muy avanzada vamos a un 75 por ciento”, declaró.

Por otro lado, el comisionado también se refirió a la posibilidad de eliminar las multas económicas para los equipos que terminan en el último lugar de la tabla en la Liga MX. Señaló que se está realizando un análisis profundo que podría traer ajustes importantes en el modelo de competencia.

“De aquí al mes de abril a hacer análisis a generar una liga. Donde se premia al mejor y también hay elementos de incentivos para equipos que no están compitiendo, no me quiero anticipar pero estamos haciendo un análisis para que esta liga siga con mejor ritmo”, argumentó.
Jugadores de Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Finalmente, Arriola destacó el crecimiento en la valuación del futbol mexicano y el interés que ha despertado entre inversionistas.

“La liga MX está en el escenario de muchos inversionistas, en el 2021 se vendían dos vences ventas estaba valuada en 2 mil millones de dólares, ahora está valuada en 13. Son inversiones que regresan al futbol mexicano, hoy hemos mucho muchas ofertas”, finalizó.
Diego Cocca y Alejandro Irarragorri en celebración del bicampeonato de Atlas en 2022 | IMAGO 7
Diego Cocca y Alejandro Irarragorri en celebración del bicampeonato de Atlas en 2022 | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
23:36 ¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez
23:24 Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
23:13 Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
23:05 Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla
23:00 Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
22:42 ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
22:36 Viva Aerobus presenta avión oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
22:07 ¿Timbiriche se reencontrará para el Mundial 2026? Todo indica que SÍ
22:02 Mikel Arriola opina sobre la futura venta de Atlas
21:45 KerreKe llega a México con orgullo latino tras ganar el Latin Grammy con ‘Joropango’
Tendencia
1
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
2
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
3
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
4
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
5
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
6
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
Te recomendamos
Maximiliano Quintero fue criticado por sus decisiones en el América vs Juárez | MEXSPORT
Futbol
04/03/2026
¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez
Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Futbol
04/03/2026
Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
Futbol
04/03/2026
Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
Jugadores de Atlas celebrando el triunfo ante Tijuana | MEXSPORT
Futbol
04/03/2026
Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla
Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
Opinión
04/03/2026
Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
Futbol
04/03/2026
¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias