Futbol

Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026

Santos Laguna se ubica en el lugar 18 del Clausura 2026 | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 23:13 - 04 marzo 2026
La sanción económica para los últimos tres lugares de la temporada estaría viviendo su último torneo

La Liga MX alista un cambio estructural rumbo al Apertura 2026. Todo apunta a que el Clausura 2026 será la última en la que los clubes que terminen en el fondo de la tabla de cocientes paguen multa económica, ya que los dueños del futbol mexicano trabajan en un nuevo castigo para los equipos con peor rendimiento porcentual.

Maestro Puch en el Clausura 2026 con Puebla | MEXSPORT
Maestro Puch en el Clausura 2026 con Puebla | MEXSPORT

De acuerdo con información revelada por el periodista David Medrano, la decisión de eliminar la sanción monetaria ya fue tomada al interior de la Liga MX. Ahora, los directivos analizan cuál será el mecanismo que sustituya a la multa que se implementó tras la desaparición del ascenso y descenso.

En su columna semanal, Medrano detalló que “la multa por terminar en los tres últimos lugares de la porcentual desaparece y se trabaja buscando una nueva forma de castigo para los equipos que concluyan en las tres últimas posiciones”, recordando que la medida tuvo una vigencia pactada de cinco años.

Dudú celebrando su gol con Mazatlán l IMAGO7

¿Cuántos años duró la multa por la tabla de cocientes?

La sanción económica nació en 2020, luego de que se cancelara el torneo Clausura a raíz de la pandemia. En aquel momento, los dueños acordaron suspender el sistema de ascenso y descenso y establecer un castigo financiero para los peores equipos de la tabla de cocientes.

El acuerdo contemplaba un periodo de cinco años, con el objetivo de subsidiar a los clubes de la Liga de Expansión y mantener cierta presión competitiva en la parte baja de la clasificación. Con la temporada 2025-26 se cumpliría ese ciclo, marcando el fin de una etapa polémica en el futbol mexicano.

Nacho Rivero lamentando la mala racha de Tijuana | MEXSPORT

¿De cuánto era la multa por la tabla de cocientes?

En un inicio, el castigo económico era considerable. El club que terminaba en el lugar 18 del cociente debía pagar 120 millones de pesos; el sitio 17 estaba obligado a desembolsar 70 millones y el lugar 16 afrontaba una multa de 50 millones de pesos.

Con el paso de los años, las cifras se ajustaron a la baja. Actualmente, el último lugar paga 80 millones de pesos, el penúltimo 47 millones y el antepenúltimo 33 millones. Estas cantidades han representado un fuerte impacto financiero para las instituciones involucradas.

Ahora, con la inminente desaparición de la multa, la Liga MX se enfrenta al reto de diseñar un nuevo modelo de sanción que mantenga la competitividad sin recurrir al castigo económico directo. La decisión marcará un nuevo capítulo en la estructura del futbol mexicano y podría redefinir el futuro de los clubes que luchan por no quedarse en el fondo de la tabla.

Disputa entre Querétaro y Santos | MexSport

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Liga MX
