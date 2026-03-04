¡Oficial! Exentrenador de la Liga MX dirigirá a River Plate

Por medio de sus redes sociales, River Plate hizo oficial la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet; el director argentino, proveniente del Deportivo Alavés de LaLiga, llega a suplir el puesto que dejó Marcelo Gallardo.

¿Un buen reemplazo?

El argentino tuvo una aventura de un año en España, donde sus números, a pesar de no ser tan prometedores, fueron suficientes para darle el voto de confianza para venir a retomar el camino en la primera división argentina.

El “Chacho” dirigió un aproximado de 52 partidos oficiales con Alavés, con una racha de:

Victorias: 17

Empates: 14

Derrotas: 21

Porcentaje de victorias: cerca de 48 % en el total de partidos con el club vasco.

Dejó al equipo español posicionado en el lugar 16 de la tabla, fuera de la zona de descenso, aunque a 3 puntos de la zona roja. El “Chacho” sumó siete victorias, seis empates y trece derrotas, con 23 goles a favor y 34 en contra.

Eduardo Coudet como técnico de Xolos de Tijuana | IMAGO7

¿Cuál será su primer reto con los Millonarios?

El “Chacho” tiene la oportunidad de convencer a la afición de River Plate de que su adquisición por uno de los clubes más grandes de Argentina no fue mera casualidad; con partidos importantes, es el momento para que los Millonarios retomen su lugar en la tabla de posiciones para lograr pelear por el campeonato liguero.

River Plate vs. Atlético Tucumán: Pospuesto.

Huracán vs. River Plate: 12 de marzo.

River Plate vs. Sarmiento: 15 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate: 22 de marzo.

River Plate vs. Belgrano: 5 de abril.

River se encuentra en la posición 7 del grupo B, a 7 puntos de Independiente Rivadavia.