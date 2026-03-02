Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River

Eduardo “Chacho” Coudet dirigió este sábado su última práctica en el Deportivo Alavés y se despidió formalmente del plantel español, a la espera de que se oficialice su llegada como nuevo entrenador de River Plate. El técnico argentino aguarda el acuerdo final entre ambas instituciones para viajar al país y asumir en el “Millonario” en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Durante el entrenamiento matutino, Coudet les comunicó a sus futbolistas que no continuará en el club y recibió un emotivo pasillo de despedida. Mientras tanto, su representante, Christian Bragarnik, terminó de cerrar los detalles contractuales que lo vincularán con River hasta diciembre de 2027.

Coudet será el nuevo entrenador de River Plate | MexSport

Coudet se despidió de Alavés y espera la oficialización en River

La salida de Eduardo Coudet de Alavés quedó prácticamente sellada luego de que el propio entrenador confirmara su decisión al grupo. Tras semanas de rumores y negociaciones, el DT argentino puso fin a su ciclo en La Liga española para afrontar un nuevo desafío en el fútbol argentino.

El viernes, Christian Bragarnik había blanqueado el acercamiento de River, y durante el fin de semana se avanzó en el acuerdo definitivo. Solo resta la firma para que el club de Núñez haga el anuncio oficial y presente al “Chacho” como el sucesor de Gallardo, con contrato hasta fines de 2027.

'Muñeco' Gallardo cumplió otro ciclo en los Millonarios | AP

Coudet asumirá con la misión de cambiar la imagen de un equipo que dejó dudas en el arranque de la temporada y que tiene por delante un desafío internacional importante como la Copa Sudamericana. La dirigencia apuesta a su experiencia para reencauzar el rumbo deportivo y volver a pelear en los primeros planos.

Cuándo debutaría Coudet como entrenador de River

En lo inmediato, River enfrentará este lunes a Independiente Rivadavia en Mendoza bajo la conducción interina de Marcelo Escudero. Si no surgen contratiempos administrativos, Coudet podría ponerse al frente de los entrenamientos esta misma semana.

Su posible debut en el banco “Millonario” sería el 12 de marzo frente a Huracán en Parque Patricios, siempre y cuando se mantenga el paro anunciado por la AFA para este fin de semana. En caso de levantarse la medida y reanudarse la actividad, la presentación oficial del nuevo DT podría adelantarse a este domingo ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental.