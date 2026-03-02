Apple presenta el iPhone 17e más potente y el iPad Air M4: características y cuánto cuestan

Apple presentó oficialmente el iPhone 17e y el nuevo iPad Air con chip M4, dando inicio a lo que ha descrito como su lanzamiento de primavera más ambicioso hasta ahora. La estrategia incluye anuncios escalonados durante varios días, culminando con una experiencia especial para medios el 4 de marzo.

El iPhone 17e se posiciona como la opción más accesible dentro de la familia iPhone 17, manteniendo un precio inicial de 599 dólares (aproximadamente 14 mil 999 pesos en México). Sin embargo, llega con mejoras importantes respecto a su antecesor.

El iPhone 17e incorpora el nuevo chip A19 de tres nanómetros y 256 GB de almacenamiento base./ Apple

Entre sus principales novedades destaca el chip A19, fabricado con tecnología de tres nanómetros, que promete mayor potencia y mejor eficiencia energética. Además, ahora incluye 256 GB de almacenamiento base, duplicando la capacidad inicial de la generación previa en el mismo rango de precio.

¿Qué ofrece el nuevo iPhone 17e?

El dispositivo también incorpora el módem C1X de segunda generación para mejorar la conectividad 5G, así como compatibilidad con MagSafe, sistema de carga inalámbrica que se integra por primera vez en la línea “e”.

En el apartado fotográfico, cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles con zoom óptico 2x y funciones avanzadas de retrato. A esto se suma el recubrimiento Ceramic Shield 2, que incrementa la resistencia frente a rayones y caídas.

Por primera vez, la línea “e” es compatible con MagSafe y suma el módem C1X para mejor conectividad 5G./ Apple

El iPhone 17e estará disponible para preventa a partir del miércoles y llegará oficialmente a tiendas el 11 de marzo.

iPad Air con chip M4: más potencia para productividad

Junto al iPhone, Apple presentó el nuevo iPad Air con chip M4, enfocado en tareas creativas y de alto rendimiento. Según la compañía, ofrece hasta 30% más potencia que la versión con M3 y hasta 2.3 veces más velocidad frente a modelos anteriores.

El nuevo iPad Air con chip M4 promete mayor rendimiento en tareas creativas y productividad./ Apple

El dispositivo integra mejoras en CPU, GPU y una Neural Engine optimizada para procesos de inteligencia artificial. También suma conectividad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y versiones con red celular equipadas con el módem C1X.

M3 iPad Air vs M4 iPad Air pic.twitter.com/Q5gjn5IaOu — Apple Hub (@theapplehub) March 2, 2026