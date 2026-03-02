Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marca roja en el cuello de Trump genera dudas sobre su salud y desata especulaciones en redes

La marca roja en el cuello de Donald Trump fue captada durante una aparición pública reciente./ AFP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:34 - 02 marzo 2026
El detalle no pasó desapercibido para usuarios y analistas, quienes comenzaron a especular sobre el posible origen de la marca

Una marca roja en el cuello de Donald Trump se convirtió en tema de conversación luego de que fuera captada en recientes apariciones públicas. Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales y medios internacionales, muestran una zona visiblemente irritada en la parte lateral del cuello del exmandatario estadounidense.

El detalle no pasó desapercibido para usuarios y analistas, quienes comenzaron a especular sobre el posible origen de la marca. Algunos señalaron que podría tratarse de una simple irritación cutánea, mientras que otros plantearon dudas sobre su estado de salud.

La conversación sobre la salud de Trump se volvió tendencia tras la difusión de las imágenes./ AFP

Medios internacionales retomaron el tema destacando que la coloración rojiza era evidente incluso a distancia y bajo la iluminación de cámaras. La conversación digital creció rápidamente, impulsando teorías y comentarios de todo tipo en plataformas como X y Facebook.

¿Qué se sabe sobre la marca en el cuello de Trump?

Hasta el momento no se ha emitido un informe médico oficial que explique el origen de la marca. Tampoco el equipo cercano a Trump ha ofrecido detalles específicos sobre si se trata de una condición temporal, una reacción alérgica o algún otro tipo de afección dermatológica.

Hasta el momento, no existe un informe oficial que explique el origen de la marca visible en su cuello./ AFP

Especialistas consultados por algunos medios han señalado que, sin una evaluación clínica directa, es imposible determinar la causa exacta. Irritaciones por afeitado, dermatitis de contacto o reacciones alérgicas son algunas de las posibilidades generales que suelen mencionarse en casos similares.

El tema se volvió tendencia en cuestión de horas, con miles de usuarios compartiendo capturas y ampliaciones de las fotografías. La discusión no solo se centró en la apariencia física del exmandatario, sino también en la importancia que suele darse a la salud de figuras políticas de alto perfil.

La atención pública sobre el estado físico de líderes políticos no es nueva. En el caso de Trump, cualquier cambio visible suele generar debate inmediato, especialmente en un contexto político donde cada detalle es analizado minuciosamente.

La marca roja visible en el cuello de Donald Trump llamó la atención durante su reciente aparición pública y generó especulación en redes sociales sobre su estado de salud./ AFP
