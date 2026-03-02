VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral

En redes sociales se volvió tendencia el nombre del rapero mexicano Santa Fe Klan, luego de que durante su visita al evento de UFC México el pasado fin de semana tuvo un gesto que muchos calificaron como humilde: ayudó a una empleada de limpieza a trapear un líquido que él mismo había derramado.

El rapero mexicano se volvió viral luego de ayudar a una empleada de limpieza a trapear/IG: @yordirosadooficial

El momento que se hizo viral en UFC México

Ángel Jair Quezada, nombre real del rapero de 26 años, acudió el sábado al evento de la UFC en la Arena Ciudad de México, donde se sentó en primera fila junto a distintas personalidades del espectáculo y el deporte, como el conductor Yordi Rosado, el influencer Alex Montiel (Escorpión Dorado), la modelo Kim Shantal, el exfutbolista Rafael Márquez y el portero de los Pumas Keylor Navas.

Entre fotos, convivencia y la emoción de las peleas dentro del octágono, Santa Fe Klan tiró un vaso con su bebida que había colocado en el piso. El líquido se derramó y ensució varios lugares de la primera fila, por lo que se solicitó la asistencia del personal de limpieza.

Hasta la zona VIP llegó una trabajadora con su cubeta, guantes y mechudo, lista para limpiar.

Fue entonces cuando el rapero pidió el mechudo y decidió trapear él mismo la bebida que había tirado. El momento quedó grabado en video por Yordi Rosado, quien lo captó con su celular.

Ándale papá, mira nada más, ándale. Wow. No mam&s amo, amo al pinch& Ángel, es un amor. Este güey es un capo”, dijo Rosado mientras grababa a Santa Fe Klan limpiando debajo de las sillas el líquido derramado.

“Angelito de mi barrio, dulce compañía -alias- @santa_fe_klan_473 le ayuda a las personas de limpieza a trapear el drink que se le cayó abajo de su silla , tipazoooo !! Una noche en la #ufcmexico chingonsísima con amigos”, fue el texto con el que Yordi acompañó el video, el cual rápidamente se volvió viral.

Entre aplausos y dudas

La mayoría de los comentarios celebraron la actitud del cantante; sin embargo, algunos usuarios pusieron en duda la autenticidad del gesto, señalando que pudo haber ayudado solo porque estaba siendo grabado.

“Mmm no lo sé, con una cámara en frente todos se vuelven humildes”, escribió un usuario.

El propio Yordi Rosado respondió: “No tenía la cámara en frente , el empezó a limpiar y después de un rato yo decidí grabarlo. Saludos”.

Santa Fe Klan limpió el líquido que el mismo tiró/IG: @yordirosadooficial

Reacciones en redes

Otros comentarios destacaron que Ángel Quezada ha utilizado su fama y recursos económicos para apoyar a personas, principalmente en su natal Guanajuato, donde organiza conciertos para repartir regalos, comida y momentos de alegría.

“No consumo su música, pero se el vato es a todo dar”, “Es una persona de gran corazón, humilde, sencillo a comparación de todos los que estaba ahí”, “Lo que hace grande a Angel Quezada es que él no lo hace por pantalla, él lo hace porque así le nace, alguien que viene desde abajo, sabe como tender la mano al prójimo”, “Tu humildad es la que te llevará aún más lejos”, fueron algunos mensajes que circularon en redes.