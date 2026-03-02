Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Golpean a fotógrafo italiano en funeral del Mencho

Sale a la luz el verdadero nombre del Mencho. Su familia pide que sus restos sean entregados.
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:13 - 02 marzo 2026
El joven, supuesto estudiante del Tec de Monterrey, fue atacado por hombres desconocidos que le quitaron sus pertenencias

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se convirtió en un evento de alto interés, al grado de que un supuesto estudiante italiano de fotografía acudió al panteón en Ocotlán, Jalisco, donde se realizó el servicio.


Sin embargo, su presencia le habría costado caro: fue golpeado, presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este lunes se llevó a cabo en Ocotlán, Jalisco el funeral de Oseguera Cervantes/AP

Joven aparece golpeado afuera del panteón

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el joven —de nacionalidad italiana y supuesto estudiante del Tec de Monterrey— aparece sentado en una banqueta, con el rostro ensangrentado.


En la grabación señala que varios hombres lo golpearon y le arrebataron su cámara, su celular y demás pertenencias cuando lo encontraron tomando fotografías dentro del cementerio.

No tengo teléfono”, dice el fotógrafo mientras es auxiliado y grabado por otros reporteros.

Al ser cuestionado sobre si había ingresado al funeral, respondió que únicamente se encontraba cerca por curiosidad. También relató que fue agredido por hombres con gafas y gorra, aparentemente de apariencia mexicana, quienes lo golpearon sin previo aviso.

El féretro del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación lució bañado en oro/AP

Sin información oficial sobre su identidad

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la identidad del joven, quien aseguró ser estudiante de intercambio del Tec de Monterrey.


Tampoco se sabe qué ocurrió con él después de aparecer golpeado y ensangrentado en las inmediaciones del Recinto de la Paz.

El joven dijo ser italiano y estudia en el Tec de Monterrey/X: @antonionerij

Funeral bajo fuerte operativo

Cabe recordar que el funeral del líder y fundador del CJNG se realizó bajo un importante dispositivo de seguridad que incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, así como policías estatales y municipales.


Familiares, amigos y conocidos lo velaron desde la noche del pasado sábado, día en que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo del narcotraficante a su familia, que lo trasladó de la Ciudad de México a Jalisco.


Este lunes 2 de marzo, el cuerpo fue llevado al Recinto de la Paz, donde, en una ceremonia privada, serían cremados sus restos.

