VIDEO: Golpean a fotógrafo italiano en funeral del Mencho
El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se convirtió en un evento de alto interés, al grado de que un supuesto estudiante italiano de fotografía acudió al panteón en Ocotlán, Jalisco, donde se realizó el servicio.
Sin embargo, su presencia le habría costado caro: fue golpeado, presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Joven aparece golpeado afuera del panteón
De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el joven —de nacionalidad italiana y supuesto estudiante del Tec de Monterrey— aparece sentado en una banqueta, con el rostro ensangrentado.
En la grabación señala que varios hombres lo golpearon y le arrebataron su cámara, su celular y demás pertenencias cuando lo encontraron tomando fotografías dentro del cementerio.
No tengo teléfono”, dice el fotógrafo mientras es auxiliado y grabado por otros reporteros.
Al ser cuestionado sobre si había ingresado al funeral, respondió que únicamente se encontraba cerca por curiosidad. También relató que fue agredido por hombres con gafas y gorra, aparentemente de apariencia mexicana, quienes lo golpearon sin previo aviso.
Sin información oficial sobre su identidad
Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la identidad del joven, quien aseguró ser estudiante de intercambio del Tec de Monterrey.
Tampoco se sabe qué ocurrió con él después de aparecer golpeado y ensangrentado en las inmediaciones del Recinto de la Paz.
Funeral bajo fuerte operativo
Cabe recordar que el funeral del líder y fundador del CJNG se realizó bajo un importante dispositivo de seguridad que incluyó la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, así como policías estatales y municipales.
Familiares, amigos y conocidos lo velaron desde la noche del pasado sábado, día en que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo del narcotraficante a su familia, que lo trasladó de la Ciudad de México a Jalisco.
Este lunes 2 de marzo, el cuerpo fue llevado al Recinto de la Paz, donde, en una ceremonia privada, serían cremados sus restos.
