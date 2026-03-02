André Jardine no se despidió del Club América, donde “está feliz”

No fue una despedida. Después de que se publicó la entrevista de ESPN con André Jardine, en la que aceptó que es “un sueño” dirigir en España, se desató una ola de especulaciones sobre una posible y adelantada salida del Club América. Sin embargo, en RÉCORD te podemos confirmar que no desea salir pronto, al contrario.

Dar contexto, una máxima del periodismo. Para poder entender las palabras de Jardine hay que saber que, de entrada, la entrevista, aunque se publicó recién perdió el América por goleada ante Tigres, fue realizada desde la semana anterior y fue con periodistas españoles.

André Jardine, técnico de América | MEXSPORT

INTERÉS DE ESPAÑA POR EL BRASILEÑO

La prensa ibérica se acercó al estratega del América no por su actualidad con el conjunto de Coapa o por una posibilidad de que dirija a un club de LaLiga, sino por el interés de su opinión de tres temas en concreto, el más importante, conocer su opinión de Álvaro Fidalgo, quien la está rompiendo como refuerzo del Real Betis tras ser dirigido por Jardine.

Después, le plantearon la entrevista para saber más de Antony, futbolista también del conjunto andaluz, y que el estratega debutó en 2018 con el Sao Paulo. Además, le cuestionaron sobre la Final de Juegos Olímpicos que le ganó a España, además de la influencia de técnicos españoles en su gestión como entrenador.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

TIENE EL SUEÑO EUROPEO, COMO LA MAYORÍA

En la entrevista, también le plantearon su opinión sobre dirigir en España en algún momento de su carrera, a lo que Jardine contestó, como la mayoría de técnicos en nuestro país lo haría, que es un sueño que espera concretar. Sin embargo, nunca dijo que sería pronto o para este torneo, como se especulo en medios y redes.

HAY CARIÑO Y GRATITUD CON LAS ÁGUILAS

El técnico brasileño está feliz en el Club América, según pudo confirmar RÉCORD con su entorno, consultado a raíz de las especulaciones de su salida. Jardine reconoce que es un momento bajo de las Águilas bajo su mando, pero “está feliz” en el Nido, encarando el reto de darle vuelta al presente del equipo emplumado.

André tiene “respeto, cariño y gratitud enormes por el América y por México”, y cuando tenga que decir adiós no será de esta manera que se especula en redes y algunos medios. Jardine está comprometido con regresar a la pelea por el título con las Águilas.