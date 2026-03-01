Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres

Juan Pablo Vigón | Imago7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:08 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El vestidor felino se encuentra contento por volver a la senda del triunfo ante un equipo como las Águilas

Tigres consiguió una victoria de 1-4 ante el Club América en calidad de visitante durante la Jornada 8 del torneo. El resultado se produce en un contexto donde el equipo regiomontano buscaba revertir una tendencia negativa tras registrar partidos sin sumar puntos en sus presentaciones previas dentro de la Liga MX.

Brunetta y Correa celebran el gol ante América | MEXSPORT
Brunetta y Correa celebran el gol ante América | MEXSPORT

UN TRAMPOLÍN PARA TIGRES

​Al finalizar el encuentro, los futbolistas de la escuadra universitaria compartieron sus impresiones sobre el desempeño colectivo y el valor estadístico del triunfo. Juan Pablo Vigón enfatizó la relevancia de superar a un rival de esta jerarquía para los objetivos a mediano plazo del club.

​“Son de esos equipos que te ponen a prueba, un triunfo importante y esperemos que sea ese ‘trampolín’ para enfrentar lo que viene de torneo”, declaró Vigón.
Vigón | IMAGO7

​Por su parte, Juan Brunetta analizó el trámite del partido y la necesidad de interrumpir la racha de resultados adversos que el equipo acumulaba en las fechas anteriores.

​“Contento, era un partido muy difícil y contra un grandísimo rival. Un partido que teníamos que ganar porque veníamos de dos derrotas”, declaró Brunetta.
Juan Brunetta en su primer gol | IMAGO7

TIGRES VUELVE A ZONA DE LIGUILLA

​El marcador obtenido en el Estadio Azteca generó un movimiento directo en la tabla de posiciones. Al comenzar la octava fecha del certamen, Tigres se ubicaba fuera de la zona que otorga el acceso directo a la Liguilla. Con la obtención de estos tres puntos, el equipo ascendió hasta la sexta posición general, situándose nuevamente en puestos de Liguilla de cara a la segunda mitad del calendario regular.

Últimos videos
Lo Último
09:34 ¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX
09:08 Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
08:45 ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
08:38 AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A
08:07 André Dias a solo una firma del Milan
07:49 Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe se corona en Acapulco
07:44 "Vaquero" Navarrete vence a "Sugar" Núñez por TKO y se corona doble campeón mundial
01:05 André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
00:51 UFC México vuelve con derrota de Brandon Moreno y con estrellas mexicanas en ascenso
00:45 Diego Armando Maradona: palabra de D10S
Tendencia
1
Futbol Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
2
Futbol ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
3
Lucha De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
4
Empelotados ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
5
Futbol Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
6
Lucha Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Te recomendamos
¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX
Contra
01/03/2026
¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX
Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
Futbol Nacional
01/03/2026
Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
Panorámica del Estadio de Lusail en Qatar | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A
Futbol
01/03/2026
AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A
André Dias a solo una firma del Milan
Futbol
01/03/2026
André Dias a solo una firma del Milan
Flavio Cobolli celebra con su trofeo en el Abierto Mexicano de Tenis | AP
Otros Deportes
01/03/2026
Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe se corona en Acapulco