Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
Tigres consiguió una victoria de 1-4 ante el Club América en calidad de visitante durante la Jornada 8 del torneo. El resultado se produce en un contexto donde el equipo regiomontano buscaba revertir una tendencia negativa tras registrar partidos sin sumar puntos en sus presentaciones previas dentro de la Liga MX.
UN TRAMPOLÍN PARA TIGRES
Al finalizar el encuentro, los futbolistas de la escuadra universitaria compartieron sus impresiones sobre el desempeño colectivo y el valor estadístico del triunfo. Juan Pablo Vigón enfatizó la relevancia de superar a un rival de esta jerarquía para los objetivos a mediano plazo del club.
“Son de esos equipos que te ponen a prueba, un triunfo importante y esperemos que sea ese ‘trampolín’ para enfrentar lo que viene de torneo”, declaró Vigón.
Por su parte, Juan Brunetta analizó el trámite del partido y la necesidad de interrumpir la racha de resultados adversos que el equipo acumulaba en las fechas anteriores.
“Contento, era un partido muy difícil y contra un grandísimo rival. Un partido que teníamos que ganar porque veníamos de dos derrotas”, declaró Brunetta.
TIGRES VUELVE A ZONA DE LIGUILLA
El marcador obtenido en el Estadio Azteca generó un movimiento directo en la tabla de posiciones. Al comenzar la octava fecha del certamen, Tigres se ubicaba fuera de la zona que otorga el acceso directo a la Liguilla. Con la obtención de estos tres puntos, el equipo ascendió hasta la sexta posición general, situándose nuevamente en puestos de Liguilla de cara a la segunda mitad del calendario regular.