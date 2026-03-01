André Dias a solo una firma del Milan

El mercado de fichajes en Europa podría sacudir nuevamente a Brasil. André está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del AC Milan, en una operación que solo espera el visto bueno final del presidente del Corinthians. La negociación avanza a paso firme y en Italia ya dan por hecho que el mediocampista dará el salto a la Serie A en los próximos días.

Vestidor de Corinthians I @Corinthians

La propuesta del conjunto rossonero, el histórico AC Milan, es clara: 15 millones de euros fijos más 2 millones en variables por el 70 por ciento de la carta del futbolista. Una cifra que refleja la apuesta del club italiano por reforzar su mediocampo con talento sudamericano y proyección a largo plazo.

Desde Brasil, el Corinthians analiza los detalles finales del acuerdo. La directiva ve con buenos ojos la operación, no solo por el monto inmediato que ingresaría a las arcas del club, sino por el porcentaje que conservarían pensando en una futura venta en el futbol europeo.

¿Qué ganará Corinthians con la venta de André?

Marcelo Paz, ejecutivo del futbol del Timão, explicó que el club paulista mantendrá una plusvalía del 20 por ciento en caso de una reventa. Esto significa que, si André explota en Europa y es transferido por una cifra mayor, Corinthians volverá a beneficiarse económicamente, asegurando ingresos a mediano o largo plazo.

La estrategia no es nueva en el mercado sudamericano. Cada vez más clubes brasileños negocian porcentajes de futuras ventas para no desprenderse por completo de sus joyas. En este caso, la operación combina liquidez inmediata con la posibilidad de un ingreso adicional, algo que equilibra el riesgo deportivo con la estabilidad financiera.

André en entrenamiento con Corinthians I @Corinthians

Un salto clave en la carrera de André

Para André, el posible fichaje por el Milan representa un paso decisivo en su trayectoria. La Serie A ofrece un escaparate ideal para consolidarse en el futbol europeo, competir al más alto nivel y potenciar su valor de mercado. Además, llegar a un club con historia y aspiraciones continentales podría acelerar su crecimiento profesional.

En Italia consideran que su perfil encaja con la dinámica que busca el cuerpo técnico: intensidad, recuperación y buena salida de balón. Si se concreta la aprobación presidencial en Corinthians, el anuncio oficial podría llegar en cuestión de horas. Así, el Milan sumaría una nueva pieza sudamericana a su proyecto, mientras el Timão capitaliza una de sus apuestas más prometedoras.

Jersey de André con Corinthians I @Corinthians