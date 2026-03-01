Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

André Dias a solo una firma del Milan

André con Corinthians I @Corinthianas
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:07 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante brasileño apunta a la liga de Italia

El mercado de fichajes en Europa podría sacudir nuevamente a Brasil. André está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del AC Milan, en una operación que solo espera el visto bueno final del presidente del Corinthians. La negociación avanza a paso firme y en Italia ya dan por hecho que el mediocampista dará el salto a la Serie A en los próximos días.

Vestidor de Corinthians I @Corinthians

La propuesta del conjunto rossonero, el histórico AC Milan, es clara: 15 millones de euros fijos más 2 millones en variables por el 70 por ciento de la carta del futbolista. Una cifra que refleja la apuesta del club italiano por reforzar su mediocampo con talento sudamericano y proyección a largo plazo.

Desde Brasil, el Corinthians analiza los detalles finales del acuerdo. La directiva ve con buenos ojos la operación, no solo por el monto inmediato que ingresaría a las arcas del club, sino por el porcentaje que conservarían pensando en una futura venta en el futbol europeo.

¿Qué ganará Corinthians con la venta de André?

Marcelo Paz, ejecutivo del futbol del Timão, explicó que el club paulista mantendrá una plusvalía del 20 por ciento en caso de una reventa. Esto significa que, si André explota en Europa y es transferido por una cifra mayor, Corinthians volverá a beneficiarse económicamente, asegurando ingresos a mediano o largo plazo.

La estrategia no es nueva en el mercado sudamericano. Cada vez más clubes brasileños negocian porcentajes de futuras ventas para no desprenderse por completo de sus joyas. En este caso, la operación combina liquidez inmediata con la posibilidad de un ingreso adicional, algo que equilibra el riesgo deportivo con la estabilidad financiera.

André en entrenamiento con Corinthians I @Corinthians

Un salto clave en la carrera de André

Para André, el posible fichaje por el Milan representa un paso decisivo en su trayectoria. La Serie A ofrece un escaparate ideal para consolidarse en el futbol europeo, competir al más alto nivel y potenciar su valor de mercado. Además, llegar a un club con historia y aspiraciones continentales podría acelerar su crecimiento profesional.

En Italia consideran que su perfil encaja con la dinámica que busca el cuerpo técnico: intensidad, recuperación y buena salida de balón. Si se concreta la aprobación presidencial en Corinthians, el anuncio oficial podría llegar en cuestión de horas. Así, el Milan sumaría una nueva pieza sudamericana a su proyecto, mientras el Timão capitaliza una de sus apuestas más prometedoras.

Jersey de André con Corinthians I @Corinthians

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
09:34 ¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX
09:08 Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
08:45 ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
08:38 AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A
08:07 André Dias a solo una firma del Milan
07:49 Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe se corona en Acapulco
07:44 "Vaquero" Navarrete vence a "Sugar" Núñez por TKO y se corona doble campeón mundial
01:05 André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
00:51 UFC México vuelve con derrota de Brandon Moreno y con estrellas mexicanas en ascenso
00:45 Diego Armando Maradona: palabra de D10S
Tendencia
1
Futbol Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
2
Futbol ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
3
Lucha De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
4
Empelotados ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
5
Futbol Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
6
Lucha Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Te recomendamos
¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX
Contra
01/03/2026
¿Habrá ley seca por Shakira en el Zócalo? Esto pasará con la venta de alcohol en CDMX
Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
Futbol Nacional
01/03/2026
Juan Pablo Vigón espera que victoria sobre América sea un trampolín para Tigres
Panorámica del Estadio de Lusail en Qatar | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A
Futbol
01/03/2026
AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A
André Dias a solo una firma del Milan
Futbol
01/03/2026
André Dias a solo una firma del Milan
Flavio Cobolli celebra con su trofeo en el Abierto Mexicano de Tenis | AP
Otros Deportes
01/03/2026
Flavio Cobolli vence a Frances Tiafoe se corona en Acapulco