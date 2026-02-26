Ex figura de Manchester United y figura de Rusia 2018 está cerca de fichar con Corinthians

De promesa de Manchester United a quedarse sin equipo en Corea del Sur. La carrera de Jesse Lingard, mundialista con la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo Rusia 2018, ha tenido varios altibajos y ahora podría desembocar en el continente americano, con Corinthians en Brasil.

De acuerdo con información de César Luis Merlo y de ESPN, el jugador de 33 años y el club llegaron a un acuerdo para firmar contrato hasta diciembre de este año, con opción a extender por uno más. De igual forma, el medio brasileño Terra aseguró que la directiva hizo un esfuerzo grande por cumplir las expectativas económicas de Lingard.

El jugador, que se quedó sin equipo tras finalizar su vínculo con FC Seoul en el futbol surcoreano, estuvo primero en el radar de Remo, otro equipo brasileño. No obstante, en ese caso no se llegó a un acuerdo y fue que se le abrió la oportunidad al Timao.

Jesse Lingard celebra su gol frente al Fenerbaceh | AP

¿Cuándo llegará Jesse Lingard a Corinthians?

Según César Luis Merlo, la negociación fue llevada adelante por Marcelo Paz, ejecutivo del fútbol del Timao ya hay un acuerdo y solo falta que concluya el papeleo, mismo que se espera que concluya este fin de semana. En ese sentido, Lingard estaría listo a partir del primer fin de semana de marzo.

El exjugador de la Premier League, donde debutó con Manchester United antes de pasar por West Ham, Nottingham Forest, Derby County, Leicester City, Birmingham y Brighton & Hove, se encontrará en Corinthians con Memphis Depay. El neerlandés llegó en abril de 2024 al club brasileño y es actualmente una de sus principales figuras internacionales.

Jesse Lingard en celebración con West Ham | AP

En cuanto a Lingard, a nivel de selección, disputó 32 partidos con los Tres Leones, con seis goles y cinco asistencias. Principalmente destacó en la Copa del Mundo Rusia 2018, en la cual fue un titular indiscutible en el esquema de Gareth Southgate y aportó un gol y dos asistencias.

Así es el calendario de Corinthinas de cara a la llegada de Lingard

Luego de empatar a un gol contra Cruzeiro en el Brasileirao, Corinthians de Dorival Júnior visitará a Novorizontino este sábado 28, correspondiente en la Semifinal del Campeonato Paulista. De momento, parece difícil que Lingard pueda estar listo para debutar en dicho compromiso, por lo que será hasta la siguiente fecha de la liga que salga a escena.

Jesse Lingard en festejo con la Selección de Inglaterra | AP