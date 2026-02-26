Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ex figura de Manchester United y figura de Rusia 2018 está cerca de fichar con Corinthians

Jesse Lingard celebra gol con su compañero, Antonio Valencia
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:47 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo brasileño sigue conformando su plantel y busca el traspaso de Jesse Lingard, quien está sin equipo desde enero

De promesa de Manchester United a quedarse sin equipo en Corea del Sur. La carrera de Jesse Lingard, mundialista con la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo Rusia 2018, ha tenido varios altibajos y ahora podría desembocar en el continente americano, con Corinthians en Brasil.

De acuerdo con información de César Luis Merlo y de ESPN, el jugador de 33 años y el club llegaron a un acuerdo para firmar contrato hasta diciembre de este año, con opción a extender por uno más. De igual forma, el medio brasileño Terra aseguró que la directiva hizo un esfuerzo grande por cumplir las expectativas económicas de Lingard.

El jugador, que se quedó sin equipo tras finalizar su vínculo con FC Seoul en el futbol surcoreano, estuvo primero en el radar de Remo, otro equipo brasileño. No obstante, en ese caso no se llegó a un acuerdo y fue que se le abrió la oportunidad al Timao.

Jesse Lingard celebra su gol frente al Fenerbaceh | AP

¿Cuándo llegará Jesse Lingard a Corinthians?

Según César Luis Merlo, la negociación fue llevada adelante por Marcelo Paz, ejecutivo del fútbol del Timao ya hay un acuerdo y solo falta que concluya el papeleo, mismo que se espera que concluya este fin de semana. En ese sentido, Lingard estaría listo a partir del primer fin de semana de marzo.

El exjugador de la Premier League, donde debutó con Manchester United antes de pasar por West Ham, Nottingham Forest, Derby County, Leicester City, Birmingham y Brighton & Hove, se encontrará en Corinthians con Memphis Depay. El neerlandés llegó en abril de 2024 al club brasileño y es actualmente una de sus principales figuras internacionales.

Jesse Lingard en celebración con West Ham | AP
Jesse Lingard en celebración con West Ham | AP

En cuanto a Lingard, a nivel de selección, disputó 32 partidos con los Tres Leones, con seis goles y cinco asistencias. Principalmente destacó en la Copa del Mundo Rusia 2018, en la cual fue un titular indiscutible en el esquema de Gareth Southgate y aportó un gol y dos asistencias.

Así es el calendario de Corinthinas de cara a la llegada de Lingard

Luego de empatar a un gol contra Cruzeiro en el Brasileirao, Corinthians de Dorival Júnior visitará a Novorizontino este sábado 28, correspondiente en la Semifinal del Campeonato Paulista. De momento, parece difícil que Lingard pueda estar listo para debutar en dicho compromiso, por lo que será hasta la siguiente fecha de la liga que salga a escena.

Jesse Lingard en festejo con la Selección de Inglaterra | AP
Jesse Lingard en festejo con la Selección de Inglaterra | AP

El Timao recibirá a Coritiba el 11 de marzo, visitará a Santos el 15 de marzo y jugará fuera frente a Chapecoense el 19 del mismo mes. En el caso del compromiso contra el Peixe, podría darse un destacado enfrentamiento contra la figura brasileña Neymar y entre ambos clubes reunirían a varias exfiguras del continente europeo.

Últimos videos
Lo Último
19:17 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
19:11 Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
19:03 VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
18:59 Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
18:56 Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
18:55 Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
18:54 Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX
18:43 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes
18:38 Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco
18:20 Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Futbol Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
Te recomendamos
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Contra
26/02/2026
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
26/02/2026
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Contra
26/02/2026
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Futbol
26/02/2026
Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Contra
26/02/2026
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
Futbol
26/02/2026
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026