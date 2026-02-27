Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX

El mono Punch no solo ha invadido las redes sociales con sus tiernos videos en los que aparece abrazando a su gorila de peluche; ahora también ha inspirado un corrido musical y hasta una concha dulce que ya se vende en México.

La historia del mono Punch que conquistó internet

Desde hace días se ha vuelto popular la historia del pequeño macaco, nacido en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, Japón, en julio del año pasado, pero abandonado y rechazado por su madre, motivo por el cual se refugió en un peluche que le regalaron los cuidadores del lugar.

Su adaptación poco a poco ha ido mejorando y ahora ya convive con otros monos del zoológico. Sin embargo, su conmovedora historia se ha vuelto viral en gran parte del mundo, motivando, por ejemplo, una canción al estilo de corrido.

El mono Punch se volvió viral porque se refugió en peluche tras rechazo de su madre/AFP

Lanzan “El Corrido del Mono Punch”

EZ Band, una agrupación originaria de Texas, que se caracteriza por adaptar éxitos del pop, rock y clásicos en inglés y español a un estilo norteño tradicional, lanzó El Corrido del Mono Punch, tema que resume la vida del pequeño animal, el rechazo que sufrió de su madre y cómo un peluche en forma de gorila se volvió su inseparable compañía antes de lograr integrarse al resto de su manada.

Punch el mono que conquistó el internet ahora tiene su propio corrido Nos inspiramos en esa historia que tocó el corazón de millones”, se lee en la publicación que hizo la agrupación para informar que la canción estará disponible desde esta semana en las diferentes plataformas de música.

El mono Punch ya tiene su corrido gracias al grupo Ezband/TikTok: @ezband

La concha del mono Punch llega a México

Pero eso no es todo y, como en México somos muy creativos, no faltó quien convirtiera al mono Punch en una concha dulce. Sí, de esas que se venden en la panadería junto a las donas, los cuernos y los bisquets.



“Miren quién, además de su orangután de peluche, también ya tiene su concha…”, se lee en la publicación con la que la panadería Bestcake lanzó su concha inspirada en el mono Punch.

La concha es sabor chocolate, tiene forma de corazón y en ella se puede observar la representación de Punch abrazando a su peluche, tal como sucede en la vida real y ha sido captado en fotos y videos virales en redes sociales.

De Iztapalapa para el mundo, les presento la nueva colección de conchas inspiradas en el adorable Punch, él nos enseñó que todos necesitamos algo con lo que sentirnos seguros, y eso puede ser un peluche o una suave concha”, agregó la panadería a través de sus redes sociales.

La imagen del mono Punch y su peluche se convirtió en un pan dulce/IG: @bestcake_cdmx

¿Cuánto cuesta la concha del mono Punch?