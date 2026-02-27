Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX

En México ya hicieron una concha inspirada en el mono Punch/IG: @bestcake_cdmx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 18:54 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El macaco que se refugió en un peluche tras ser rechazado por su madre, ya también tiene su corrido

El mono Punch no solo ha invadido las redes sociales con sus tiernos videos en los que aparece abrazando a su gorila de peluche; ahora también ha inspirado un corrido musical y hasta una concha dulce que ya se vende en México.

La historia del mono Punch que conquistó internet

Desde hace días se ha vuelto popular la historia del pequeño macaco, nacido en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, Japón, en julio del año pasado, pero abandonado y rechazado por su madre, motivo por el cual se refugió en un peluche que le regalaron los cuidadores del lugar.


Su adaptación poco a poco ha ido mejorando y ahora ya convive con otros monos del zoológico. Sin embargo, su conmovedora historia se ha vuelto viral en gran parte del mundo, motivando, por ejemplo, una canción al estilo de corrido.

El mono Punch se volvió viral porque se refugió en peluche tras rechazo de su madre/AFP

Lanzan “El Corrido del Mono Punch”

EZ Band, una agrupación originaria de Texas, que se caracteriza por adaptar éxitos del pop, rock y clásicos en inglés y español a un estilo norteño tradicional, lanzó El Corrido del Mono Punch, tema que resume la vida del pequeño animal, el rechazo que sufrió de su madre y cómo un peluche en forma de gorila se volvió su inseparable compañía antes de lograr integrarse al resto de su manada.

Punch el mono que conquistó el internet ahora tiene su propio corrido Nos inspiramos en esa historia que tocó el corazón de millones”, se lee en la publicación que hizo la agrupación para informar que la canción estará disponible desde esta semana en las diferentes plataformas de música.
El mono Punch ya tiene su corrido gracias al grupo Ezband/TikTok: @ezband

La concha del mono Punch llega a México

Pero eso no es todo y, como en México somos muy creativos, no faltó quien convirtiera al mono Punch en una concha dulce. Sí, de esas que se venden en la panadería junto a las donas, los cuernos y los bisquets.

“Miren quién, además de su orangután de peluche, también ya tiene su concha…”, se lee en la publicación con la que la panadería Bestcake lanzó su concha inspirada en el mono Punch.

La concha es sabor chocolate, tiene forma de corazón y en ella se puede observar la representación de Punch abrazando a su peluche, tal como sucede en la vida real y ha sido captado en fotos y videos virales en redes sociales.

De Iztapalapa para el mundo, les presento la nueva colección de conchas inspiradas en el adorable Punch, él nos enseñó que todos necesitamos algo con lo que sentirnos seguros, y eso puede ser un peluche o una suave concha”, agregó la panadería a través de sus redes sociales.
La imagen del mono Punch y su peluche se convirtió en un pan dulce/IG: @bestcake_cdmx

¿Cuánto cuesta la concha del mono Punch?

Aquellos interesados en comprar y probar estas conchas inspiradas en el mono Punch pueden hacer sus pedidos directamente en la página de Instagram de la panadería, que se encuentra con el perfil @bestcake_cdmx.

La caja con seis conchas del mono Punch tiene un precio de $350 pesos.

Últimos videos
Lo Último
19:17 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
19:11 Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
19:03 VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
18:59 Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
18:56 Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
18:55 Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
18:54 Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX
18:43 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes
18:38 Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco
18:20 Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Futbol Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
Te recomendamos
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Contra
26/02/2026
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
26/02/2026
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Contra
26/02/2026
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Futbol
26/02/2026
Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Contra
26/02/2026
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
Futbol
26/02/2026
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026