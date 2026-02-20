VIDEO: El mono Punch ya fue aceptado por su manada tras refugiarse en un peluche

La historia de Punch, el mono bebé del zoológico de Ichikawa, en Japón, dio un giro positivo. Luego de meses de intentos de integración y tras volverse viral por refugiarse en un peluche, el pequeño primate ya fue aceptado por su manada.

El caso había generado atención internacional luego de que se difundieran imágenes del macaco abrazando un peluche de orangután, el cual se convirtió en su principal fuente de consuelo tras ser rechazado por su madre poco después de nacer.

Monos fueron a atacar a Punch, el mono huérfano y él fue corriendo para esconderse con su peluche que hace de madre pic.twitter.com/FmHA0eVc06 — ceciarmy (@ceciarmy) February 19, 2026

Rechazo materno y crianza asistida

Punch nació en julio de 2025 y fue rechazado por su madre días después del parto, una situación que puede ocurrir en esta especie. Ante el abandono, el personal del zoológico intervino para garantizar su supervivencia, proporcionándole alimentación, atención médica y acompañamiento constante.

Como parte del proceso para ayudarlo a sobrellevar la ausencia materna, los cuidadores le entregaron un peluche, que con el tiempo se convirtió en su objeto de apego. Las imágenes del mono bebé abrazando el juguete se viralizaron en redes sociales.

El peluche como refugio emocional

El peluche cumplió una función clave durante los primeros meses de vida de Punch. En primates jóvenes separados de sus madres, los objetos suaves pueden actuar como fuentes de seguridad y regulación emocional.

Durante semanas, el pequeño fue captado cargando y abrazando el juguete mientras descansaba o exploraba su entorno. Su historia generó empatía y comentarios de apoyo en plataformas digitales de distintos países.

🔴 | Un mono bebé del Zoológico de Ichikawa ha enternecido a Japón 🐒💛. Punch, nacido el 26 de julio de 2025 y abandonado por su madre, fue criado por cuidadores y hoy encuentra consuelo en un peluche que se convirtió en su mejor amigo. pic.twitter.com/p7aPMITVCQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 14, 2026

Un proceso complejo de integración

La integración de Punch con su grupo no fue inmediata. De acuerdo con los reportes del zoológico, el proceso resultó complejo debido a la dinámica social natural entre primates, donde la aceptación depende de jerarquías y vínculos progresivos.

En días recientes incluso se difundieron videos donde el pequeño era rechazado nuevamente al intentar acercarse a otros miembros de la manada, lo que evidenciaba que la adaptación aún no estaba consolidada.

Punch poco a poco es aceptado por los demás monos del zoológico/GrosbyGroup

Señales claras de aceptación

Sin embargo, el panorama cambió. Los cuidadores informaron que otros miembros del grupo han comenzado a interactuar con Punch e incluso acicalarlo, una señal relevante de aceptación social entre macacos.

Aunque el zoológico señala que la integración total tomará tiempo, consideran que la evolución es positiva y que el pequeño primate ha mostrado avances constantes en su adaptación.

El pequeño Punch recibe el abrazo más cálido ❤️‍🩹



Hoy, según reportes del zoológico, un mono adulto llamado Onsing ha envuelto al pequeño Punch en un fuerte abrazo 🫂 al parecer otros monos comienzan a aceptar a Punch y a interactuar con él✨ pic.twitter.com/HGmKqMgIkV — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) February 20, 2026

De símbolo viral a historia de adaptación