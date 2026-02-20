Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Cédula profesional deja de ser identificación oficial: Estos son los documentos que sí son oficiales

Ni en formato físico ni digital se tomará en cuenta para identificarse / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:19 - 20 febrero 2026
Desde el 18 de febrero de 2026 ya no será válida para trámites administrativos; la CURP Biométrica será obligatoria

Si utilizabas tu cédula profesional como identificación oficial para realizar trámites, hay un cambio importante que debes conocer. A partir del 18 de febrero de 2026, este documento dejó de ser reconocido como medio oficial de identificación en México, según lo publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La publicación fechada el 17/02/2026 detalla que las cédulas profesionales, tanto en formato físico como electrónico, ya no serán válidas como documento oficial para realizar trámites administrativos. Cabe recordar que las cédulas electrónicas entraron en vigor desde 2018.

La SEP expuso que la cédula profesional ya no servirá como ID oficial / Redes Sociales

La modificación establece que el documento emitido por la Dirección General de Profesiones podrá seguir utilizándose para comprobar estudios y validar la formación académica, pero ya no sustituye una identificación oficial.

De acuerdo con el Gobierno de México, la cédula profesional es una autorización que permite ejercer profesionalmente, es decir, el documento que valida la formación académica y estudios profesionales, pero no cumple funciones de identificación oficial ante autoridades o instituciones.

Las autoridades dijeron que la cédula solo servirá como identificación de los estudios profesionales / FREEPIK

¿Qué documento sí es válido como identificación oficial?

El DOF precisa que la Clave Única de Registro de Población (CURP) "es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana o extranjera", por lo que sí es reconocida como documento oficial.

Además, señala que la CURP Biométrica, que contiene huellas dactilares y fotografía, es el documento de identificación de aceptación universal y "obligatoria en todo el territorio nacional".

La CURP Biométrica ahora se sumará como identificación oficial / Redes Sociales

Tras la publicación, las autoridades de cualquier ámbito deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado.

