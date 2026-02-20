Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

MLS: ¿Cuándo y dónde ver Los Angeles LAFC vs Inter Miami?

Ex Barcelona en Inter de Miami I AP
Aldo Martínez 14:26 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los angelinos recibe al actual campeón en el debut del torneo de liga

El Los Angeles LAFC recibirá al Inter Miami en un atractivo encuentro correspondiente a la Jornada 1 de la Major League Soccer (MLS) 2026, desde el BMO Stadium. Este enfrentamiento promete ser uno de los más destacados de la jornada, enfrentando a dos equipos con plantillas repletas de estrellas internacionales.

Rodrigo de Paul Inter de Miami vs. Tigres Leagues Cup l MexSport

Ambos equipos comienzan la temporada 2026 con expectativas renovadas. Al ser el inicio de temporada, ambos conjuntos aún no han sumado puntos en la competición, por lo que este partido representa una oportunidad crucial para comenzar con buen pie la campaña. El ganador no solo sumará tres puntos valiosos, sino que también enviará un mensaje contundente al resto de competidores de la liga.

Los Ángeles FC llega a este encuentro con una buena racha de resultados. En su último partido, golearon al Real España por 1-6 en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Anteriormente, empataron 2-2 contra los Whitecaps de Vancouver y consiguieron una contundente victoria por 1-4 frente al Austin FC. También vencieron al mismo Austin FC por 2-1 y empataron 2-2 con los Rápidos de Colorado. Por su parte, el Inter Miami viene de empatar 2-2 con Barcelona SC en un amistoso, tras vencer 1-2 al Atlético Nacional. Sufrieron una derrota por 3-0 ante Alianza Lima, pero antes habían conseguido victorias importantes contra los Whitecaps de Vancouver por 3-1 y contra el FC Nueva York por 5-1 en la MLS.

Denis Bouanga celebra un gol con el LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026 | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente al Inter Miami, que ha ganado tres de los cinco enfrentamientos directos. En su último duelo, el Inter Miami venció 3-1 al Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Una semana antes, Los Ángeles FC había ganado 1-0 en su estadio en la misma competición. En la MLS, el Inter Miami también se impuso por 1-3 en su visita a Los Ángeles. Los Ángeles FC ganó 0-2 en Miami y también se llevó la victoria por 1-0 en el primer enfrentamiento histórico entre ambos.

Este partido enfrentará a dos de las mayores estrellas del fútbol mundial. Por un lado, Lionel Messi sigue siendo la figura indiscutible del Inter Miami a pesar de su edad. El argentino continúa demostrando su calidad en cada partido, siendo fundamental en la creación de juego y en la definición. Su sociedad con Luis Suárez ha revitalizado el ataque del equipo de Florida. Por parte de Los Ángeles FC, Denis Bouanga se ha consolidado como el referente ofensivo del equipo, mientras que la incorporación de Heung-Min Son ha elevado el nivel del conjunto angelino. La presencia del experimentado Hugo Lloris bajo los tres palos aporta seguridad a la defensa local.

Heung-Min Son en juego con LAFC | AP

¿Cuándo y dónde ver el LAFC vs Inter de Miami?

  • FECHA: Sábado 21 de febrero

  • HORA: 20:30 (hora centro de México)

  • LUGAR: BMO Stadium, California, Estados Unidos

  • TRANSMISIÓN: Apple TV

Inter de Miami vs Atlanta United I AP
Últimos videos
Lo Último
16:06 VIDEO: Apuñalan a reportero en la colonia Doctores; hay un detenido
16:01 Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de clausura?
15:52 ¿Dónde ver León vs. Santos? Fecha, hora y transmisión
15:50 Andy Reid da un guiño al regreso de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs
15:48 Diego Reyes Costilla, cerca del Flamengo: América perdería una pieza clave para la regla de menores
15:12 Kevin Mier está de vuelta con Cruz Azul
15:06 Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
14:59 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Osasuna vs Real Madrid? EN VIVO
14:54 ¡Sin árbitro para el Atlas vs. San Luis! Fernando ‘Curro’ Hernández no podrá pitar el partido por lesión
14:26 MLS: ¿Cuándo y dónde ver Los Angeles LAFC vs Inter Miami?
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol ¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
4
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
5
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
6
Contra ¡Shakira GRATIS en el Zócalo! Confirma concierto en CDMX para el próximo 1 de marzo
Te recomendamos
VIDEO: Apuñalan a reportero en la colonia Doctores; hay un detenido
Contra
20/02/2026
VIDEO: Apuñalan a reportero en la colonia Doctores; hay un detenido
Sarah Schelper como abanderada en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Otros Deportes
20/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de clausura?
¿Dónde ver León vs. Santos? Fecha, hora y transmisión
Futbol
20/02/2026
¿Dónde ver León vs. Santos? Fecha, hora y transmisión
Andy Reid da un guiño al regreso de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs
NFL
20/02/2026
Andy Reid da un guiño al regreso de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs
Diego Reyes Costilla, cerca del Flamengo: América perdería una pieza clave para la regla de menores
Futbol
20/02/2026
Diego Reyes Costilla, cerca del Flamengo: América perdería una pieza clave para la regla de menores
Kevin Mier está de vuelta con Cruz Azul
Futbol Nacional
20/02/2026
Kevin Mier está de vuelta con Cruz Azul