MLS: ¿Cuándo y dónde ver Los Angeles LAFC vs Inter Miami?

El Los Angeles LAFC recibirá al Inter Miami en un atractivo encuentro correspondiente a la Jornada 1 de la Major League Soccer (MLS) 2026, desde el BMO Stadium. Este enfrentamiento promete ser uno de los más destacados de la jornada, enfrentando a dos equipos con plantillas repletas de estrellas internacionales.

Rodrigo de Paul Inter de Miami vs. Tigres Leagues Cup l MexSport

Ambos equipos comienzan la temporada 2026 con expectativas renovadas. Al ser el inicio de temporada, ambos conjuntos aún no han sumado puntos en la competición, por lo que este partido representa una oportunidad crucial para comenzar con buen pie la campaña. El ganador no solo sumará tres puntos valiosos, sino que también enviará un mensaje contundente al resto de competidores de la liga.

Los Ángeles FC llega a este encuentro con una buena racha de resultados. En su último partido, golearon al Real España por 1-6 en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Anteriormente, empataron 2-2 contra los Whitecaps de Vancouver y consiguieron una contundente victoria por 1-4 frente al Austin FC. También vencieron al mismo Austin FC por 2-1 y empataron 2-2 con los Rápidos de Colorado. Por su parte, el Inter Miami viene de empatar 2-2 con Barcelona SC en un amistoso, tras vencer 1-2 al Atlético Nacional. Sufrieron una derrota por 3-0 ante Alianza Lima, pero antes habían conseguido victorias importantes contra los Whitecaps de Vancouver por 3-1 y contra el FC Nueva York por 5-1 en la MLS.

Denis Bouanga celebra un gol con el LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026 | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente al Inter Miami, que ha ganado tres de los cinco enfrentamientos directos. En su último duelo, el Inter Miami venció 3-1 al Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Una semana antes, Los Ángeles FC había ganado 1-0 en su estadio en la misma competición. En la MLS, el Inter Miami también se impuso por 1-3 en su visita a Los Ángeles. Los Ángeles FC ganó 0-2 en Miami y también se llevó la victoria por 1-0 en el primer enfrentamiento histórico entre ambos.

Este partido enfrentará a dos de las mayores estrellas del fútbol mundial. Por un lado, Lionel Messi sigue siendo la figura indiscutible del Inter Miami a pesar de su edad. El argentino continúa demostrando su calidad en cada partido, siendo fundamental en la creación de juego y en la definición. Su sociedad con Luis Suárez ha revitalizado el ataque del equipo de Florida. Por parte de Los Ángeles FC, Denis Bouanga se ha consolidado como el referente ofensivo del equipo, mientras que la incorporación de Heung-Min Son ha elevado el nivel del conjunto angelino. La presencia del experimentado Hugo Lloris bajo los tres palos aporta seguridad a la defensa local.

Heung-Min Son en juego con LAFC | AP

¿Cuándo y dónde ver el LAFC vs Inter de Miami?

FECHA: Sábado 21 de febrero

HORA: 20:30 (hora centro de México)

LUGAR: BMO Stadium, California, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: Apple TV