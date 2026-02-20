"Eres un ejemplo para todos": Guido Pizarro se deshace en elogios para Jesús Garza tras su llamado al Tri

Guido Pizarro ha consolidado una época dentro del conjunto de los Tigres. Ahora, parte de ese trabajo empieza a dar frutos después de que se dio a conocer que el defensor Jesús Garza fue convocado con la Selección Mexicana.

Equipo de Tigres celebrando gol I IMAGO7

Jesús Garza atenderá al llamado de Javier Aguirre para enfrentar el partido amistoso ante Islandia el día 25 de marzo en el Estadio Corregidora, por lo que será una gran prueba que incluso pudiese abrirle las puerta de cara al Mundial.

Entre aplausos y risas, Jesús Garza fue felicitado por sus compañeros y su cuerpo técnico quienes no dudaron en mostrar su alegría por el gran logro de su compañero el cual tendrá una gran oportunidad de vestir la camiseta del equipo nacional.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | MEXSPORT

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar sus respectivos duelos amistosos de preparación al mundial. Estos partidos no solo le servirán para llegar con ritmo a la justa mundialista sino para probar jugadores que pueden meterse de último momento a la lista definitiva, sobretodo en la defensa que ha sido una de las partes más endebles.

¿Cuándo se enfrentarán México e Islandia?

México se prepara para la justa mundialista|MEXSPORT