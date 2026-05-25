¡Habló el Presi! Víctor Velázquez presume el éxito de Cruz Azul y confirma que ya buscan nueva casa

Luego de que Cruz Azul conquistara su décimo título de Liga MX tras vencer a Pumas en Ciudad Universitaria, el presidente cementero, Víctor Velázquez, habló sobre el gran momento que vive la institución y destacó el trabajo que se ha realizado en los últimos años dentro del club.

El directivo celeste aseguró que el éxito de La Máquina no es obra de una sola persona, sino de todo el proyecto institucional que han construido en conjunto desde hace varias temporadas.

¡HABLO EL PRESI! 🫡



Victor Velázquez habló sobre el gran trabajo de Cruz Azul en los últimos años, los títulos conseguidos, el gran trabajado de toda la institución y hasta dijo que ya están buscando casa.



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Velázquez destaca el trabajo institucional en Cruz Azul

Tras conseguir el campeonato, Víctor Velázquez recordó que Cruz Azul ha sido uno de los equipos más constantes del futbol mexicano en los últimos torneos, algo que considera resultado del trabajo colectivo.

En dos años consecutivos, logramos ser el equipo con mayor número de puntos y eso es el resultado de mucho trabajo de toda una institución. Estos logros no solamente son de la presidencia, ni del director deportivo ni del director técnico; es un trabajo que se realiza con toda la institución

El mandatario cementero también aseguró que el objetivo será mantener el nivel competitivo del club y seguir sumando éxitos en los próximos torneos.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

Joel Huiqui seguirá al frente del equipo

Otro de los temas que tocó Velázquez fue la continuidad de Joel Huiqui dentro del proyecto celeste, dejando claro que el exdefensor seguirá formando parte importante del club.

A ver, Joel es de casa, nunca hemos dicho que se va. Joel se queda al frente del equipo y vamos a seguir trabajando

Además, dejó claro que tras los festejos comenzará inmediatamente la planeación del siguiente semestre.

Ahorita es momento de festejar y mañana darle la vuelta a la página y a seguir trabajando por más

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul ya busca una nueva casa

Finalmente, Víctor Velázquez reveló que Cruz Azul ya trabaja en el proyecto de tener un estadio propio, algo que considera fundamental para el futuro de la institución.

Nuestro estadio es todo México y vamos a seguir buscando ya la casa de Cruz Azul; tenemos un estadio en Hidalgo, todos lo saben, pero ya es momento de dejar un legado en Cruz Azul con un estadio

Con estas declaraciones, la directiva cementera dejó claro que el campeonato no representa el final del proyecto, sino el inicio de una nueva etapa para una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.