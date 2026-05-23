Víctor Velázquez responde a críticas de Efraín Juárez: ‘Nadie ha sido beneficiado’

A unas horas de conocer al campeón de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul, los ánimos parecen estar en su puesto más alto, pues luego de las polémicas declaraciones de Efraín Juárez, entrenador de Universidad Nacional, la gente de la Noria ya respondió.

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul

¿Qué dijo la gente de Cruz Azul?

Un día antes de que ruede el balón en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez, apareció en una entrevista para el medio ESPN, donde habló sobre las polémicas de Juárez.

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul

El presidente del equipo habló sobre el tema de los árbitros, declarando que como todos los humanos puede cometer errores, sin embargo, defendió su trabajo y argumentó que ellos tratan de hacerlo lo mejor posible siempre.

Yo siempre he dicho, la comisión de árbitros maneja a los árbitros, hacen su mejor esfuerzo, errores humanos todos los tenemos, pero yo siento que ningún equipo ha sido beneficiado, ni vamos a hacer una crítica de la comisión de árbitros, ni de la federación", confesó Velázquez.

Ingeniero Víctor Velázquez y Rotondi | Cruz Azul

‘Un legado para la afición’

Además de mencionar el tema del arbitraje, derivado de los comentarios de Efraín, el presidente fue cuestionado sobre la ausencia de un estadio propio de la Máquina. El ingeniero confesó que es algo muy complicado y no es cosa fácil, pero que siempre ha estado en la cabeza de los directivos llevarlo a cabo.

Te lo puedo decir que es un gran compromiso dejar un legado, dejar un estadio para la afición. No es fácil porque son inversiones importantes, pero que las tenemos que asegurar por una gran responsabilidad que tenemos con la afición y con la institución. O sea, pronto, muy lógico, habrá que esperar la construcción, pero pronto ya habrá un estadio. Por supuesto, pronto", concluyó.

Con sus palabras en relación al caso arbitral y la casa de Cruz Azul, Víctor Velázquez dejó en claro que la directiva del equipo está más comprometida que nunca con su equipo, además de estar más que presentes en todos los asuntos que rodean al equipo de la Noria.