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Futbol

Irán mueve su campamento para el Mundial 2026 de Estados Unidos a México

Convocatoria de la selección de Irán donde aparece Azmoun l INSTA: @sardar-azmoun
Associated Press (AP) 14:22 - 23 mayo 2026
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El presidente del organismo rector del futbol confirmó el traslado

El presidente del organismo rector del fútbol iraní dijo el sábado que la base de entrenamiento del país para la Copa Mundo 2026 ha sido trasladada de Estados Unidos a México tras obtener la aprobación de la FIFA.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA no ha confirmado la medida.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero el traslado se ha convertido en una posibilidad debido a la incertidumbre que rodea la guerra en Oriente Medio y a las preocupaciones de seguridad. Los responsables del complejo deportivo Kino de Tucson no quisieron hacer comentarios.

Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia | AP
Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia| AP

¿Qué dijo la federación de Irán?

La federación anunció que el equipo tendrá su sede en Tijuana, México, al sur de San Diego. La Copa Mundial de este año se disputará del 11 de junio al 19 de julio y será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

“Todos los campamentos base de los equipos que participan en la Copa Mundial deben ser aprobados por la FIFA”, declaró Taj. “Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con funcionarios de la FIFA y de la Copa Mundial en Estambul, así como la reunión virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra solicitud para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México fue aprobada”.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

Camino al Mundial 2026

Irán disputará sus partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

La selección mexicana participa en su cuarta Copa del Mundo consecutiva y en su séptima en total. Nunca ha superado la primera ronda.

Irán cantando el himno nacional sosteniendo sus mochilas en memoria de niños fallecidos en Minab l INSTA: @teammellifootball

La federación iraní afirmó que el traslado del campamento base resolverá posibles problemas de visado, ya que el equipo entrará a Estados Unidos a través de México. El presidente añadió que el equipo “incluso podría viajar a México y regresar utilizando vuelos de Iran Air”.

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