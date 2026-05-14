Mundial 2026: Irán, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Los Mundiales están hechos de dos cosas: futbol y grandes historias por contar, sin embargo, a veces algunas son más emotivas, otras llenas de gloria y otras más complicadas, aunque a veces eso le da un valor especial. Para la Copa del Mundo 2026 una de las naciones que tiene mucho que cantar es Irán.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

Algo más que el futbol

La Selección ubicada en Asia meridional llegó a su séptimo Mundial, luego de haber participado en Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014, Alemania 2006, Francia 1998 y Argentina 1978, llegando por cuarta vez de manera consecutiva y sexta en toda su historia.

Desafortunadamente, el equipo llega en una situación distinta a todas las demás naciones. Desde febrero del 2026, Estados Unidos (país anfitrión), se encuentra en un conflicto geopolítico con irán, hecho que causó tensiones tras la clasificación de la nación de medio oriente.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

Desde un bando hasta el otro, indirectas de líderes mezclada con ‘amenazas’ y mucha polémica han seguido a la selección que viste de verde y blanco, llegando incluso a sugerir un cambio de sede en sus partidos (de Estados Unidos a México), caso que la FIFA no permitió.

Finalmente ante las tensiones y la negación de la Federación de Futbol de Irán de no jugar en territorio norteamericano, Gianni Infantino y el presidente Donald Trump lograron ‘apaciguar’ las acciones y ofrecer su bienvenida a la nación verdiblanca a tierras mundialistas.

La Selección de Irán abrió la posibilidad de no participar en el Mundial 2026 | AP

Por la gloria eterna

Enfocados 100% en futbol, Irán forma parte del Grupo G, luego de clasificarse por medio del repechaje Internacional de la FIFA. Junto con la nación de Asía también están en el grupo: Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, dejando cruces sumamente interesantes.

La historia que Irán presenta en el Mundial de 2026 es sin duda una de las más tristes e insólitas de una nación participante, la cual entre lamentos, penas y tristezas buscarán darle a su pueblo una alegría a través del deporte, buscando calificar por primera vez a la Fase Final del torneo, desde un territorio que si algo les ha quitado es alegría.