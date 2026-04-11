“FIFA dijo que no” :Sheinbaum confirma que Irán no jugará el Mundial 2026 en México

La posibilidad de que la Selección de Irán pudiera jugar sus partidos de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano, debido al conflicto que tiene aquel país con Estados Unidos, se ha desechado por completo luego de la confirmación de Claudia Sheinbaum.

La mandataria de la República Mexicana confirmó que FIFA ha decidido mantener los planes que se tenían originalmente debido a temas de logística: “No, finalmente se decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”.

Sheinbaum en conferencia de prensa l AP

Por lo que, Irán de mantenerse en la competición estará disputando sus partidos correspondientes al Grupo G en Inglewood y Seattle para medirse en la Fase de Grupos a Nueva Zelanda, Egipto y finalmente ante Bélgica.

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora l AP

Tensión a semanas del Mundial 2026

Cabe mencionar, que hace algunos días la FIFA tenía su postura firme de que no habría cambios de sedes para la Copa del Mundo 2026. El torneo de la FIFA está a poco más de dos meses de iniciar y el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino, aseguró que no habrá modificaciones en el calendario ni en los estadios que recibirán los partidos.

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, se desató un conflicto armado en Asia Occidental que tiene en el aire la participación de Team Melli en la justa veraniega y tenían como posibilidad mudar a México sus juegos.

Convocatoria de la selección de Irán donde aparece Azmoun l INSTA: @sardar-azmoun

hace un par de semanas Ahman Donyamali, ministro de Deportes, aseguró que no había condiciones para que la Selección Varonil viajara luego del asesinato del líder supremo, Alí Jameneí. "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial (...) Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

En cuanto a Trump, desde que comenzó su ofensiva contra Irán, ha mandado mensajes contradictorios, en los cuales abre las puertas a las selecciones clasificadas al Mundial 2026, aunque por otra parte "advierte" a los iraníes sobre el riesgo al que se exponen.

Gianni Infantino viendo un partido l AP

¿Qué ha dicho Infantino?

El presidente de la FIFA visitó Turquía, donde se celebró un cuadrangular entre Irán, Costa Rica, Jordania y Nigeria, y aseguró que no habrá ningún cambio en el cronograma mundialista. "Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento".