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Futbol

Selección de Irán rinde homenaje a niños que murieron durante bombardeos

Jugadores de Irán durante homenaje a víctimas l AP
Jorge Armando Hernández 10:43 - 28 marzo 2026
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La Selección de Irán hizo una conmemoración a las víctimas de los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos e Israel en la ciudad de Minab. Los iraníes usaron mochilas para representar a los niños que perecieron por la guerra.

Irán cantando el himno nacional sosteniendo sus mochilas en memoria de niños fallecidos en Minab l INSTA: @teammellifootball

Previo al partido de preparación ante Nigera, cada jugador tomó una mochila de color morado y la colocó enfrente de sus pies durante la ceremonia de los himnos nacionales. El partido resultó en una derrota para los asiáticos por marcador de 2-1.

Los jugadores de Irán hicieron un gesto solidario con su gente y sobretodo con los niños que murieron en el bombardeo de una escuela en Minab, una ciudad del país de medio oriente que sigue sufriendo los horrores de la guerra.

Irán conmemora a los niños fallecidos l INSTA: @teammellifootball

El conflicto que sostiene Irán con Israel y Estados Unidos pone en juego su participación en la Copa del Mundo 2026. La Federación Iraní de Futbol ha pedido que sus partidos se jueguen en México por seguridad de sus futbolistas, pero FIFA se ha negado.

El resultado del partido pasó a segundo plano, lo destacable fue el mensaje de solidaridad y visibilidad sobre la guerra en medio oriente que está terminando con la vida de niños y miles personas. De esta manera, jugar un mundial resulta insostenible.

Irán lanza orden a sus atletas de no disputar competencias en territorios hostiles

El Ministerio de Deportes de Irán lanzó recientemente una nueva orden a sus atletas para prohibirles jugar o disputar competencias deportivas en países que consideres 'hostiles'. F

FIFA se ha negado a darles apoyo a los jugadores de medio oriente ya que exige que los partidos se ejecuten de acuerdo a calendario sin cambiar sede.

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