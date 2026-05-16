“La lista está abierta”: Javier Aguirre abre las puertas, para jugadores, rumbo a la convocatoria final del Mundial 2026

En medio del panel mundialista realizado en el Estadio Monterrey, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre la conformación del plantel rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y dejó claro que ningún futbolista tiene asegurado su lugar en el equipo.

Durante la conferencia de prensa, Aguirre explicó que la lista preliminar ya fue entregada a FIFA y destacó que todavía existen posibilidades para futbolistas de la Liga MX que formen parte de ese grupo ampliado y se encuentre jugando la liguilla.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7

¿Qué dijo el Vasco Aguirre?

“La lista está abierta, evidentemente se cierra a 55, es decir, si alguno de la liguilla está en la lista de 55, evidentemente puede estar. Ahora mismo ya no hay manera de moverlo, la FIFA nos puso un límite, que era 11 de mayo, para mandar la lista de 55 a los 48 equipos. Y ojalá no haya lesiones, evidentemente, pero sí hay momentos y momentos, y hay que aprovechar. Yo no estoy casado con nadie, no tengo ningún compromiso con nadie y eso hace que todos estén en permanente búsqueda de esa lista”, resaltó en el panel desde el Estadio Monterrey el DT del Tri.

El estratega nacional también reconoció las complicaciones que ha representado la planeación del proceso mundialista, principalmente por las restricciones de fechas impuestas por FIFA y la coordinación con los clubes mexicanos.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Hubo restricciones desde la FIFA?

“La FIFA nos ha restringido las fechas, antes se podía jugar, se podía ir en cualquier parte del año a Europa, ahora no. Ha sido muy difícil organizarnos. Ahí sí agradezco públicamente la ayuda de Mikel, que fue la primera persona, porque hemos tenido todo a nuestra mano y lo más difícil ha sido la planificación”, mencionó el Vasco.

Aguirre resaltó la buena postura de los integrantes dentro del futbol mexicano: “No molestar a los clubes, no salirnos del trayecto, no inventar sobre la marcha, no ponernos nerviosos cuando la adversidad ha surgido, hacer una seguidilla de cinco o seis partidos y ganar. Yo fui personalmente con todos los dueños, con todos, y tú no sabes la felicidad que me daba que me dijeran acá: Lo que quiera mi entrenador, lo que necesite”.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | IMAGO7

Aguirre también hizo un llamado a la afición regiomontana para respaldar a la Selección Mexicana por encima de los colores de Rayados y Tigres, considerando la importancia de disputar un Mundial en casa.