Chivas vs Cruz Azul: Así fue el último duelo en el Estadio Jalisco

Las Chivas Rayadas del Guadalajara volverán a disputar un partido como local en el Estadio Jalisco; aunque no será un duelo cualquiera, ahora con una Final de por medio ante Cruz Azul, dentro de la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026.

Es por ello que hoy recordamos en RÉCORD aquel último enfrentamiento que el Rebaño disputó a La Máquina, en el actual estadio de los Rojinegros del Atlas, y para ello no hay que remontarnos muy lejos en el tiempo.

Nacho Rivero en el Estadio Jalisco l IMAGO7

¿Cómo fue el partido?

El duelo fue parte de la Jornada 13 del Clausura 2025 donde los cementeros se llevaron la victoria por la mínima con gol de Ignacio Rivero y una destacada actuación de Kevin Mier, quien se estableció como el jugador de la noche.

El primer tiempo el gol se le negó al Guadalajara, luego de que en al menos tres ocasiones apareció Kevin Mier para evitar el tanto de los Rojiblancos, convirtiéndose en el villano de “Chicharito” al atajar dos disparos del ídolo de Chivas.

Roberto Alvarado en el Chivas vs Cruz Azul l IMAGO7

La primera llegó en un tiro libre que llegó a segundo poste, por lo que Luis Romo cerró la jugada con un cabezazo, sin embargo, Mier apareció pegado al poste para evitar el primer tanto de la noche, ahogando el grito de gol de la afición Rojiblanca. Posteriormente, Willer Ditta intentó detener a Javier Hernández quien quedó mano a mano con el arquero y sacó un disparo que atajó de nueva cuenta Mier para evitar el gol que colocaba al frente al Guadalajara.

“Chicharito” estuvo cerca de anotar de nueva cuenta, luego de que tras un centro al área el balón le quedó a Hernández, quien punteó el esférico y nuevamente tuvo que aparecer Mier para evitar el tanto para mantener su marcó en ceros.

Nacho Rivero celebrando su gol l IMAGO7

¿Cómo fue el único gol?

Cerca del final de la primera mitad, Luka Romero sacó un pase de fantasía al área que llegó justo para Ignacio Rivero, quien únicamente se alzó y peinó el esférico para vencer a Raúl Rangel y colocar el 0 a 1 en el marcador.