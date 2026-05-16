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Opinión

El legado también se enseña

Arena México | IMAGO7
Thunder Rosa
Thunder Rosa 19:16 - 15 mayo 2026
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En México, el Día del Maestro no solo es una fecha en el calendario. Es un recordatorio de que  nadie llega lejos solo. Yo crecí entendiendo que la lucha libre no solo se mira, se siente. En Tijuana aprendí que un grito en la arena puede levantar a alguien en un mal día y que una caída  bien contada puede enseñarte más que mil discursos. Y si hoy escribo estas líneas, es porque  en mi camino hubo maestras y maestros que me formaron dentro y fuera del ring. 

A mí me gusta ganar, claro. Me gusta competir, me gusta el reto y me gusta empujar mis  límites. Pero con los años entendí que el verdadero impacto no siempre se mide en trofeos. A  veces se mide en lo que dejas sembrado. En una división femenil, por ejemplo, se nota cuando  hay estructura, respeto y oportunidades reales. No hablo de "momentos" aislados, hablo de  carreras. Un buen combate se aplaude esa noche, pero una carrera sólida puede inspirar a una  generación completa. 

Cuando una luchadora se siente respaldada, cambia todo. Cambia su manera de entrenar, de  pedir consejos, de intentar algo nuevo sin miedo. En un vestidor sano, el talento florece. Y para lograrlo no basta con decir "somos una familia". Se necesita profesionalismo todos los días. Se necesita planeación, seguridad y una cultura de cuidado mutuo. Eso también es  enseñanza, aunque no se vea en la pantalla. 

Por eso creo tanto en la mentoría. No como un discurso bonito, sino como una práctica constante. A veces la mentoría es compartir una técnica. A veces es sentarse cinco minutos con alguien que tuvo una mala noche y recordarle que su valor no depende de un error. A veces es decir la verdad con respeto. Yo he tenido gente que me sostuvo cuando me tocó dudar, y esa  es una deuda que se paga pasando la mano a quien viene detrás. 

En el Día del Maestro pienso mucho en las fans, sobre todo en las niñas que miran la lucha y  se preguntan si ese sueño cabe para ellas. Yo quiero que cuando una niña me vea, no solo  piense "qué ruda", sino "yo también puedo entrenar, viajar, aprender y construir algo propio". La representación importa, pero se vuelve poderosa cuando viene acompañada de  herramientas. Por eso me tomo en serio hablar de disciplina, de salud, de recuperación y de  hábitos. El talento sin cuidado se rompe. El talento con cuidado se convierte en legado. 

Y aquí entra la comunidad. La lucha libre siempre ha sido barrio, familia y ritual. Por eso me  gusta involucrarme en proyectos que conecten el ring con algo más grande, como apoyar  escuelas, abrir espacios de aprendizaje y compartir lo que sé con quien lo necesita. No todo se mide en cinturones. Hay triunfos que se ven cuando alguien vuelve a creer en sí misma,  cuando una joven encuentra una ruta, cuando una luchadora entiende que su voz también  cuenta. 

A los medios y a la afición les digo algo con cariño. Pregunten, exijan, celebren lo bueno y  señalen lo que se puede mejorar, pero siempre con humanidad. Detrás del personaje hay una  atleta que entrena, se lastima, se levanta y vuelve a intentarlo. Cuando la conversación se  enfoca en el crecimiento y no en el ruido, la industria se fortalece. Y cuando la industria se  fortalece, ganamos todas y todos. 

Yo voy a seguir luchando con intensidad, porque así soy. Pero hoy, en especial, quiero  reconocer a quienes enseñan. A quienes corrigen con paciencia, a quienes guían con ejemplo, a quienes sostienen sin pedir reflectores. Mi meta no es solo tener la mano en alto. Mi meta es  que, cuando yo ya no esté en el centro de la escena, haya más mujeres listas, más seguras,  más respetadas y más dueñas de su historia. Ese es el tipo de victoria que no se borra con el  tiempo. Ese es el legado que vale la pena enseñar.

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