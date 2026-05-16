El legado también se enseña

En México, el Día del Maestro no solo es una fecha en el calendario. Es un recordatorio de que nadie llega lejos solo. Yo crecí entendiendo que la lucha libre no solo se mira, se siente. En Tijuana aprendí que un grito en la arena puede levantar a alguien en un mal día y que una caída bien contada puede enseñarte más que mil discursos. Y si hoy escribo estas líneas, es porque en mi camino hubo maestras y maestros que me formaron dentro y fuera del ring.

A mí me gusta ganar, claro. Me gusta competir, me gusta el reto y me gusta empujar mis límites. Pero con los años entendí que el verdadero impacto no siempre se mide en trofeos. A veces se mide en lo que dejas sembrado. En una división femenil, por ejemplo, se nota cuando hay estructura, respeto y oportunidades reales. No hablo de "momentos" aislados, hablo de carreras. Un buen combate se aplaude esa noche, pero una carrera sólida puede inspirar a una generación completa.

Cuando una luchadora se siente respaldada, cambia todo. Cambia su manera de entrenar, de pedir consejos, de intentar algo nuevo sin miedo. En un vestidor sano, el talento florece. Y para lograrlo no basta con decir "somos una familia". Se necesita profesionalismo todos los días. Se necesita planeación, seguridad y una cultura de cuidado mutuo. Eso también es enseñanza, aunque no se vea en la pantalla.

Por eso creo tanto en la mentoría. No como un discurso bonito, sino como una práctica constante. A veces la mentoría es compartir una técnica. A veces es sentarse cinco minutos con alguien que tuvo una mala noche y recordarle que su valor no depende de un error. A veces es decir la verdad con respeto. Yo he tenido gente que me sostuvo cuando me tocó dudar, y esa es una deuda que se paga pasando la mano a quien viene detrás.

En el Día del Maestro pienso mucho en las fans, sobre todo en las niñas que miran la lucha y se preguntan si ese sueño cabe para ellas. Yo quiero que cuando una niña me vea, no solo piense "qué ruda", sino "yo también puedo entrenar, viajar, aprender y construir algo propio". La representación importa, pero se vuelve poderosa cuando viene acompañada de herramientas. Por eso me tomo en serio hablar de disciplina, de salud, de recuperación y de hábitos. El talento sin cuidado se rompe. El talento con cuidado se convierte en legado.

Y aquí entra la comunidad. La lucha libre siempre ha sido barrio, familia y ritual. Por eso me gusta involucrarme en proyectos que conecten el ring con algo más grande, como apoyar escuelas, abrir espacios de aprendizaje y compartir lo que sé con quien lo necesita. No todo se mide en cinturones. Hay triunfos que se ven cuando alguien vuelve a creer en sí misma, cuando una joven encuentra una ruta, cuando una luchadora entiende que su voz también cuenta.

A los medios y a la afición les digo algo con cariño. Pregunten, exijan, celebren lo bueno y señalen lo que se puede mejorar, pero siempre con humanidad. Detrás del personaje hay una atleta que entrena, se lastima, se levanta y vuelve a intentarlo. Cuando la conversación se enfoca en el crecimiento y no en el ruido, la industria se fortalece. Y cuando la industria se fortalece, ganamos todas y todos.