El Azteca ya presume su nueva imagen como Estadio Ciudad de México

El histórico Estadio Azteca ya comenzó a transformarse oficialmente rumbo al Mundial 2026. A través de imágenes de nuestra reportera Iliany Aparicio, el inmueble ya luce la nueva identidad de “Estadio Ciudad de México”, nombre que utilizará durante la Copa del Mundo 2026.

Las modificaciones en la fachada y alrededores del recinto comenzaron a llamar la atención de aficionados y medios, pues poco a poco desaparecen los tradicionales elementos relacionados con el nombre de Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del futbol mundial.

Estadio Ciudad de México: Nuevo nombre del Estadio Azteca durante la Copa del Mundo l Iliany Aparicio

Un cambio impulsado por lineamientos de FIFA

La modificación del nombre responde a los lineamientos comerciales para la Copa del Mundo de 2026, ya que el organismo evita utilizar nombres patrocinados o ligados a marcas comerciales durante el torneo.

Por esta razón, el recinto adoptará temporalmente el nombre de Estadio Ciudad de México mientras sea una de las sedes mundialistas del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP

Un estadio histórico rumbo a su tercera Copa del Mundo

El inmueble capitalino volverá a hacer historia al convertirse en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Además, actualmente el estadio se encuentra en proceso de remodelación para modernizar distintas áreas del recinto y cumplir con todos los requisitos establecidos por FIFA de cara al Mundial de 2026.

La transformación del inmueble ha generado todo tipo de reacciones entre aficionados, muchos de ellos sorprendidos al ver desaparecer, al menos temporalmente, el tradicional nombre del Estadio Azteca.