América reinaugurará el Estadio Banorte con homenaje para leyenda azulcrema

América marcará un antes y un después en su historia reciente este sábado 11 de abril de 2026, en el marco de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Las Águilas se enfrentarán a Cruz Azul, pero no será un compromiso más en el calendario; representará el regreso oficial de las Águilas a su hogar, el ahora Estadio Banorte, tras dos años de intensos trabajos de remodelación.

Sin embargo, el Clásico Joven servirá para algo más que la competencia deportiva: será el escenario de un tributo necesario a la memoria de Arlindo Dos Santos. La directiva del conjunto de Coapa confirmó que la reapertura del inmueble, acondicionado para cumplir con los estándares de la Copa Mundial 2026, tendrá como eje central la identidad de quien escribió la primera página dorada del recinto

Arlindo Dos Santos en la Ceremonia del Balón de la Fama en 2018 | MEXSPORT

"Hay nombres que construyeron esta casa. Arlindo Dos Santos es uno de ellos", manifestó la institución a través de sus canales oficiales. "Águilas, acompañemos este sábado en un homenaje especial a una leyenda americanista. Este sábado no solo volvemos al Estadio Banorte… volvemos a nuestra historia, a nuestra gente, a lo que nos hizo grandes", añade el comunicado.

¿Quién fue Arlindo Dos Santos en la historia de América?

Para comprender la relevancia de este homenaje, es necesario remontarse al 29 de mayo de 1966. En aquella fecha, durante el partido de inauguración frente a Torino de Italia, el brasileño Arlindo Dos Santos fue el encargado de marcar el primer gol en la historia del estadio.

Arlindo Dos Santos previo al partido de México contra Portugal en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Aquel disparo desde fuera del área no solo rompió las redes, sino que dio inicio a la mística de un escenario que se consolidó como el más emblemático de la Concacaf. El tributo programado para este sábado busca establecer un puente entre aquel pasado y el presente modernizado del recinto.

De acuerdo con la información difundida por el club, se espera que el reconocimiento sea el punto culminante de una ceremonia previa al silbatazo inicial, la cual contaría con la presencia de figuras históricas de la institución y familiares del exfutbolista brasileño en el círculo central del terreno de juego.

Emilio Azcárraga con Arlindo Dos Santos en un evento de América en el Estadio Azteca en 2024 | MEXSPORT

¿Cuándo y a qué hora juega América contra Cruz Azul?

El compromiso en el coloso de Santa Úrsula está programado para el sábado 11 de abril a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y marcará el final de la actividad sabatina. Tanto las Águilas como los cementeros llegan con la urgencia de ganar, después de cuatro y cinco juegos -respectivamente- sin victoria.