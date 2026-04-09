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Futbol

No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños

Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:46 - 09 abril 2026
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La cuenta oficial de las Águilas no desaprovechó la oportunidad de felicitar a jugador del Betis

Los grandes amores nunca se olvidan, menos cuando de futbol se trata. A través de sus redes sociales, el equipo de las Águilas del América recordó a su último gran ídolo, Álvaro Fidalgo, actual jugador del Real Beti Balompié, el cual está de manteles largos por su cumpleaños. 

Álvaro Fidalgo criticó al Ruso Brailovsky | MEXSPORT

Los mejores deseos para el mexicano

Álvaro Fidalgo dejó una huella imborrable en los corazones de los seguidores del equipo de Coapa, pero también dejó una aún más grande en el club. El originario de Asturias compartió cinco años bastante buenos defendiendo la camiseta amarilla.

Álvaro Fidalgo durante un partido con América l MEXSPORT

Pese a su salida al equipo de LaLiga, la cuenta oficial del Club América no se olvidó de su ex dorsal ‘8’ y desde sus redes mandó un mensaje especial, todo por el motivo de su cumpleaños número 29.

¡Deseamos que tengas un increíble y muy feliz cumpleaños, Maguito! Sigue dando el máximo y que el éxito siempre te acompañe, Fidalgo”, escribió el América en sus redes sociales.

¿Cómo le fue  Fidalgo en México?

Es una realidad que uno de los extranjeros más exitosos en llegar a la Liga MX es Fidalgo. Desde su llegada en 2021, el ahora mexicano se robó los corazones de los fanáticos, todo gracias a su estilo de juego y su compromiso con los colores.

Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT
Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT

El claro ejemplo del éxito de Fidalgo en México no sólo se refleja en los cuatro títulos oficiales que ganó, sino en que su estilo de juego y calidad lo llevarona a convertirse en un jugador convocable para México, pero no solo eso, también se volvió uno de los candidatos a subirse a la lista final para la copa del mundo.

Antes de marcharse a Betis y volverse un Seleccionado Nacional, el mediocampista jugó  228 partidos como americanista; anotó 22 goles y realizó 30 asistencias, números que le bastaron para poder levantar tres títulos de Liga MX y una Campeones Cup.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT
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