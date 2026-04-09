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Opinión

Baños ya arma el Apertura

El Francotirador
El Francotirador 07:05 - 09 abril 2026
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Para ese sector extremo del americanismo que ya volvió a cargar contra Santiago Baños, el villano favorito de la última década en el Nido, les tengo noticias: mientras entran en la compleja recta final de Liga MX y Concacaf antes del Mundial, el presidente deportivo de las Águilas ya afina el siguiente torneo.

Es decir, mi Francoliever, Baños sigue firme en Coapa, tal como lo aseguró en aquella conferencia de prensa, en la que explicó que tiene contrato y desvió el tema de volver a Doña Fede. Sobre ese caso, me aseguran que no será este año el que busquen colocarlo en la silla deportiva de FMF. Todo indica que Mikel Arriola seguirá con el proyecto como está hoy otro ciclo mundialista. Veamos.

BUSCA REFUERZOS, ¿EN ESTADOS UNIDOS?

De la que se salvó el Presi: no volvió con el equipo a CDMX y no tuvo que pasar la desviada a Miami por fallas en el avión. Baños se quedó en EU para acompañar al Femenil en la Teal Rising Cup en Kansas City... ¿Y para buscar refuerzo?

Mi oreja del Nido me contó que Baños y el equipo de visoreo, encabezado por Antonio Ibrahim, el reemplazo de Diego Ramírez como director de futbol del club de Coapa, ya tienen una lista de posibles fichajes para la siguiente temporada, y hay un par en la MLS que explorarán estos días.

¿Con el visto bueno de Jardine? Es un tema interesante, que ya desarrollaré en próximas entregas.

FUE PESADILLA, NO PASEO DE LAS ÁGUILAS

No cabe duda de que a muchos americanistas hoy les hace daño hasta lo que comen los jugadores de las Águilas. Bueno, incluso las fotos que postean en redes. Ayer criticaron que algunos jugadores como Zendejas, Malagón o Lima subieran historias de Miami, donde quedaron varados, como si se hubieran ido a propósito de paseo a Florida.

Las imágenes son desde su hotel, el SLS Lux Brickell, que está relativamente cerca del aeropuerto de Miami, en una zona muy linda por el downtown de la ciudad, así que no necesitaron irse de paseo para encontrar espacios que valieran para subir al Insta. Aclarado está.

DOÑA TELE VA POR REFUERZO EN 'RETIRO'

Pues vaya que hizo mucho ruido la salida del buen Héctor Huerta de ESPN, uno de los periodistas más polémicos del Líder Mundial por años. Aunque avisó que se iba de 'retiro temporal', me contaron que eso desde otro canal se lo pasarán por el arco del triunfo, pues lo van a buscar estos días para hacerle una jugosa oferta para que vuelva pronto a la pantalla. Resulta que la propuesta vendrá desde... Fox Sports México. Aunque usted no lo crea.

...Y CUÁL TALENTO SALIÓ MAL DEL CANAL

Y para seguir con temas de la señal de Grupo Lauman, ¡cómo sonó mi teléfono la semana pasada! Ahora sí, nomás publiqué que un conductor con muchos años en el canal deportivo se iba porque se habían portado mal con el talento en cuestión, y de inmediato me corrigieron cuatro personajes que trabajan (o trabajaron) juntos: "¡Al contrario, él se pasó de rosca!".

Se confirmó la salida de Gustavo Mendoza de Fax Sparts (como le decía), como te adelanté, pero ahora me aseguran que no fue como lo conté, que la gente de Grupo Lauman se había portado mal con GusMenFox, sino que fue todo lo contrario, que el comunicador fue el ojeis. Te cuento lo que me contaron.

Las versiones coinciden en que Mendoza fue quien primero exigió que debía tener el mismo espacio al conducir en LUP que Alex Blanco o que Óscar Guzmán (a quien bajaron para subirlo), o que su sueldo debía acercarse al de Carlos Hermosillo, de los que más ganan, entre otras demandas. Rompió el vestidor. Y que fue Gus el que dio largas a la renovación y después dejó colgado al canal de Manuel Arroyo. ¿Tú cuál versión crees?

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