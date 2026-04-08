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Futbol

¡Varados! Avión de América tuvo que aterrizar de emergencia en su viaje de Nashville a México

América vs Nashville | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:39 - 08 abril 2026
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El vuelo del equipo azulcrema tuvo un imprevisto y necesitó desviarse a Miami, donde actualmente se encuentra

Las alarmas se encienden en Coapa. El viaje de regreso de América a Ciudad de México, luego del partido de ida contra Nashville en la Copa de Campeones Concacaf, se vio afectado por una falla mecánica del avión en el que viajaba el equipo.

Por ahora, lo único que se sabe es que el avión en el cual el club azulcrema salió de Nashville rumbo a México, presentó una falla en pleno vuelto. De acuerdo con Carlos Ponce de León, debido a las fallas, el equipo de Coapa se tuvo que desviar a Miami por el incidente.

América previo a un compromiso de la temporada | IMAGO7
América previo a un compromiso de la temporada | IMAGO7

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y según los reportes, el club se encuentra varado en la ciudad de Florida, a la espera de que se organice su nuevo traslado a México. La idea es que puedan regresar a la capital del país en diferentes vuelos, en grupos pequeños.

Imprevisto de cara al Clásico Joven

Las Águilas empataron sin goles en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions y con ello sumaron cuatro juegos sin victoria al hilo. El equipo de André Jardine empató 1-1 ante Philadelphia Union en la vuelta de Octavos de Final y luego cayó 1-0 ante Pumas en la Jornada 12 del Clausura 2026.

Mientras que tras la pausa por la Fecha FIFA, empató a un gol ante Santos y sin goles este martes contra Nashville. Por lo que con estos resultados recientes se medirá a Cruz Azul en la Jornada 14 del torneo de Liga MX, en un duelo en el cual a la Máquina, a la cual enfrentará con menos descanse tras este incidente con su vuelo.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT
NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Aunque antes de sus dos derrotas de estos días la Máquina sumó 15 juegos sin derrota, los tres últimos fueron empates. Por lo que en realidad llegará con una racha de cinco partidos sin triunfo ante los de Coapa, en una dura crisis para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

¿Cuál es el calendario de América?

Además del juego ante Cruz Azul este sábado 11 de abril a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), en próximas semanas el club azulcrema tendrá varios compromisos complicados. El martes 14 a las 21:30 disputará la vuelta ante Nashville y el sábado 18 recibirá a Toluca.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT
NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

América cerrará la Fase Regular del torneo como visitante ante León el martes 21 y en casa frente a Atlas el sábado 25. Aunque en el papel parece que son dos equipos menos complicados para los de Jardine, también están en busca de un boleto a Liguilla, por lo que pueden complicar la temporada de las Águilas.

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