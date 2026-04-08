América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
América está cada vez más cerca de volver a jugar en el Estadio Azteca, un escenario histórico que reabrió sus puertas el pasado 28 de marzo. El equipo azulcrema regresará a su casa por primera vez desde el 26 de mayo de 2024, en un momento clave de la temporada.
Luego de empatar ante Nashville SC en la Liga de Campeones de la Concacaf, el conjunto americanista retoma su actividad en la Liga MX enfrentando a Cruz Azul. El compromiso representa una oportunidad para sumar puntos importantes en la recta final del torneo, donde buscan consolidarse en puestos de Liguilla.
América busca hacerse fuerte en casa
De cara a este encuentro, el equipo reconoció la importancia de aprovechar la localía para revertir la racha negativa que arrastran, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en todas las competencias.
En ese contexto, Israel Reyes habló sobre el significado de regresar al Estadio Azteca y lo que representa para el grupo, asegurando que es un inmueble donde se 'hacen fuertes'.
Confianza en revertir el momento y avanzar en Concacaf
Sobre el empate conseguido en Tennessee, Reyes señaló que el equipo lamenta no haber conseguido ventaja como visitante, aunque mantiene la confianza en definir la serie en casa con el apoyo de su afición.
"Nosotros esperamos hacer un gran juego, claro que esperamos hoy hacer un gol acá, esperamos también no recibir ningún gol que era importante para nosotros. Y claro, esperamos en nuestra casa hacer lo que tenemos que hacer, hacer un muy buen resultado, meter goles adelante que es lo más importante y lo que esperamos y ser contundentes ahora que debe ser así.
Finalmente, el futbolista mexicano aceptó que su equipo ha atravesado un momento más que complicado, sufriendo derrotas importantes, pero para Reyes lo importante es poder revertir el camino y pelear por el título nuevamente.
"Creo que las cosas son muy obvias, lo que está pasando, los jugadores se han ido, son cambios, son procesos que se están dando. A ver, son cosas que te digo que pasan, obviamente. estamos haciendo lo que podemos, estamos dando lo que está en nuestras manos para poder sacar esto adelante, para poder ante una competencia que queremos levantar todo lo que está en nuestras manos, para quedarnos con ese buen sabor de boca, levantar un torneo que esperamos ya de unos años atrás. Y estamos con esa ilusión, con esa confianza de que podemos hacerlo"
El regreso al Estadio Azteca se presenta como un punto de inflexión para el América, tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf, en busca de retomar el rumbo en ambas competencias.