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Futbol

¿Y el VAR? Polémica arbitral en contra de América en duelo vs Nashville

Falta sobre Rapahel Veiga | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:15 - 07 abril 2026
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El arbitraje fue protagonista en el duelo de las Águilas en la Concacaf Champions Cup

En un encuentro de Ida por los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup caracterizado por la paridad y la escasez de llegadas de peligro, la controversia arbitral se convirtió en la protagonista de la noche y el afectado fue el Club América.

Raphael Veiga | MEXSPORT

ASÍ FUE EL POSIBLE PENAL

El reloj marcaba el minuto 30 cuando un trazo largo rompió las líneas del conjunto estadounidense, dejando a Raphael Veiga en una posición inmejorable. El atacante brasileño, tras controlar el esférico, encaró al defensa central de Nashville con un recorte hacia adentro.

Falta sobre Rapahel Veiga | AP

En el momento de la disputa, se produjo un contacto que terminó con el jugador azulcrema en el césped. A pesar de la evidencia de la caída, Veiga, en un gesto de deportividad, se reincorporó de inmediato para no perder la inercia de la jugada. La acción continuó y culminó con un disparo de Alejandro Zendejas que fue desviado por el guardameta local, pero el foco se mantuvo en la falta previa no sancionada.

La decisión del silbante jamaiquino Oshane Anthony Nation de no señalar el punto penal generó molestia inmediata en el banquillo de las Águilas. La polémica aumentó ante la nula intervención del VAR. Debido a que el juego se reanudó con rapidez tras el disparo de Zendejas, no se realizó una revisión silenciosa exhaustiva y el central nunca fue llamado al monitor para evaluar la intensidad del contacto sobre Veiga.

Lo que pudo representar la oportunidad de abrir el marcador en un duelo sumamente cerrado terminó en una anécdota más de las dificultades que enfrentan los equipos mexicanos en territorio norteamericano bajo el arbitraje de la zona.

América vs Nashville | MEXSPORT
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