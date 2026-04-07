¿Qué necesita América para meterse a la Concachampions de 2027? Las Águilas dependen de sus máximos rivales

America enfrentará a Nashville en los Cuartos de Final de la Concachampions con miras a conseguir la tan ansiada octava después de años de 'sequía'; sin embargo, en caso de no ganarla, su siguiente oportunidad estaría ligada directamente a un par de sus rivales más importantes en la historia.

El lugar en el que se ubican las Águilas en el presente torneo, influirá directamente en como terminen en cuanto a números de la temporada completa, pues esa tabla tendrá influencia directa en los equipos que serán parte de la siguiente temporada de Concachampions.

André Jardine continúa en la búsqueda del éxito internacional con América | IMAGO7

Las Águilas ya no dependen de sí mismas

La tabla general de los puntos que han sumado a lo largo de la temporada todos los equipos de la Liga MX, es decir, en los torneos de Apertura 2025 y Clausura 2026, arroja que Toluca es el mejor ubicado con 63 puntos sumados, pero lo interesante viene a continuación, pues el segundo lugar es Cruz Azul con 62 y Chivas el tercero con 60. Recordando que Tigres y Los Diablos ya están en la 'Conca' por ser los finalistas del torneo de Apertura.

Tigres es cuarto con 53 y es entonces cuando aparece América con 52 puntos conseguidos a lo largo de los dos últimos torneos de Liga MX. ¿Por qué entonces dependen las Águilas de sus rivales? Pues la cantidad de puntos que tienen ya no le es suficiente para clasificar bajo ese rubro; sin embargo, si se mantienen en la quinta plaza de esta estadística general de la temporada, aún hay una posibilidad.

Chivas podría ayudar a su máximo rival a clasificar a Concachampions en caso de meterse a la Final | IMAGO7

Todo depende de Chivas y Cruz Azul, pues alguno de los dos tendría que llegar a la Gran Final del Clausura 2026 para poder darle paso a los azulcremas, pero de su parte deben cumplir con alcanzar ese lugar. Ahora, si la Final llega a ser entre el Rebaño y La Máquina, en automático, los de André Jardine se meterán a la Concachampions, si solo uno llega, tienen que esperar resultados, si ninguno lo hace, ya no habrá posibilidades matemáticas de llegar.

América por la octava en CONCACAF

Ya que la idea de meterse a la siguiente edición de Copa de Campeones de la CONCACAF para América se ha tornado en algo complicado, André Jardine y sus dirigidos buscarán seguir en competencia al enfrentarse a Nashville en la ronda de Cuartos de Final, primero como visitantes y posteriormente de regreso en el Estadio Banorte.

Jugadores de Nashville festejan gol en triunfo ante Ottawa de Concachampions | AP

En dado caso de avanzar, los azulcremas conocerían a su hipotético rival de la llave de Tigres enfrentando a Seattle Sounders, y solo en caso de ser finalistas, conocer quién se meterá del otro lado de la llave con equipos como LAFC, Cruz Azul, Toluca o LA Galaxy.