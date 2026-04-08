Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions

Nada para nadie. América y Nashville empataron sin goles en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. En un partido con pocas jugadas de peligro, las Águilas sacaron un empate de GEODIS Park, el cual los pone en peligro para la Vuelta en el Estadio Banorte, pues no lograron convertir un gol de visitante.

América vs Nashville | MEXSPORT

POCAS ACCIONES DE GOL

Al minuto 7, el primer aviso del partido llegó por parte del cuadro local. Tras una recuperación de balón en mediocampo, fue Hany Mukhtar quien tomó el balón, encaró a un rival y remató de larga distancia, pero Rodolfo Cota mandó la esférica a tiro de esquina. Tras esta atajada, las alarmas se encendieron por un momento, pues el portero se quedó tendido en el césped y fue atendido dentro del terreno de juego.

Tras haber sido revisado, el cuerpo médico determinó que no tenía complicaciones para continuar en el juego. Posteriormente, Cota nuevamente quedó lastimado por un instante debido a un choque dentro del área con un delantero de Nashville. Tras esta jugada, ningún equipo generó peligro suficiente para incomodar a ambos arqueros. Sin embargo, antes del medio tiempo hubo una opción para cada equipo.

Al minuto 38, Isaías Violante tomó el balón cerca de media cancha, condujo a velocidad y tras driblar a un jugador soltó un remate desde fuera del área, el cual fue directo a las manos del portero rival. Y al 44’, Nashville estuvo cerca de marcar el 1-0 tras un tiro de esquina, pues el balón se paseó por todo el área y frente a la portería, Sam Surridge no pudo tirar y el balón se fue por un lado del arco.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Ya para la segunda mitad, aún sin goles, ninguno de los dos directores técnicos hizo cambios de inicio y aunque Nashville tomó la iniciativa, no había domino de algún cuadro. Sin embargo, la controversia se hizo presente, pues una falta sobre Erick Sánchez que parecía de tarjeta roja terminó solo en amonestación. Unos instantes después, el equipo local atacaba dentro del área rival, cuando ‘Chiquito’ recuperó y aunque el equipo estadounidense pedía penalti, el jugador mexicano sacó el balón de manera correcta.

Tras estas jugadas, el peligro en las áreas escaseó, peor cerca del final, América parecía estar más cerca de ponerse en ventaja. Con el ímpetu de conseguir el gol de visitante, André Jardine mandó al terreno de juego a José Raúl Zúñiga, para así juntarlo con Patricio Salas como referentes de ataque. Incluso, la ‘Pantera’ tuvo alguna oportunidad cerca del final.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Al minuto 87, Isaís Violante remató de derecha a primer poste y exigió a que Brian Schwake se volcara para atajar el balón. Y un minuto después, otro intento del América terminó en una jugada en la que Raúl Zúñiga terminó volcado en el terreno de juego. Tras esto, no hubo más jugadas de peligro y el partido terminó sin goles.

AMÉRICA OBLIGADO A LA VICTORIA EN LA VUELTA