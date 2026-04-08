Willer Ditta enciende el Clásico Joven: "Vamos a dejar la vida contra América"

La goleada ante el LAFC aún duele en Cruz Azul, pero el discurso dentro del vestidor está lejos de caerse. Willer Ditta dio la cara tras el duro golpe, reconoció la superioridad del rival y, sin rodeos, encendió la previa del Clásico Joven al lanzar una advertencia directa: contra América, el equipo celeste “va a dejar la vida en la cancha".

Ditta reconoce la superioridad tras la goleada

El defensor colombiano no esquivó la autocrítica y aceptó que el equipo fue superado en todos los sectores del campo, destacando la jerarquía del rival y la forma en la que lograron hacer daño.

Fuimos ampliamente superados por el rival, con jerarquía. Al principio quisimos ser protagonistas con la pelota, pero ellos hicieron un gran trabajo en bloque bajo y nos lastimaron con su arma más fuerte, que son las contras. Lo pagamos muy caro

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

El Clásico Joven ante América, la oportunidad para levantarse

A pesar del complicado momento —con cinco partidos sin conocer la victoria—, Ditta dejó claro que el grupo se mantiene unido y convencido de que pueden revertir la situación en el corto plazo.

Nosotros siempre queremos vivir por la victoria. Lastimosamente no se nos han dado los resultados, pero estamos muy fuertes y conscientes de que podemos revertir esto. Este grupo está muy unido para lo que viene

Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT

Con la mirada puesta en el siguiente compromiso, el zaguero cementero aseguró que el equipo ya cambió el chip para encarar uno de los partidos más importantes del calendario: el Clásico Joven ante América.

Ahora tenemos un partido muy importante contra América; hay que mentalizarnos en eso. Vamos a dejar la vida para poder domarlo y después pensaremos en la vuelta, donde jugaremos en la altura, en nuestra casa y con nuestra gente

Clásico Joven l IMAGO7

Finalmente, Ditta resaltó que la mentalidad competitiva del equipo será clave para sobreponerse al desgaste físico y al momento adverso que atraviesan.

La mentalidad de competir y querer ganar sobrepasa cualquier desgaste. Es ir partido a partido y afrontar lo que viene con la calidad que tiene este grupo

Cruz Azul buscará darle la vuelta a su presente en uno de los escenarios más exigentes posibles, con un Clásico Joven que promete emociones y en el que los celestes están obligados a responder.