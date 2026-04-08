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Futbol

Larcamón admite mala gestión tras la derrota ante LAFC: "se paga caro ese error"

Nicolás Larcamón en conferencia de prensa tras el juego ante Rayados | MEXSPORT
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 23:19 - 07 abril 2026
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Cruz Azul sufrió goleada ante LAFC y necesitará un partido perfecto para remontar

Cruz Azul tiene un panorama complicado en la Copa de Campeones de la Concacaf luego de ser aplastado 3-0 por Los Angeles FC, y todo por “no gestionar bien el partido”, aseguró el entrenador argentino Nicolás Larcamón, quien asumió la responsabilidad tras el humillante resultado.

La Máquina se presentaba como un rival complicado para el LAFC en lo que lucía como un choque parejo. Sin embargo, el equipo angelino exhibió a los celestes con tres contragolpes letales que lo tienen con un pie en las semifinales.

Jugadores deL LAFC celebrando frente a Cruz Azul | MEXSPORT

“Enfrentamos a un gran rival que supo ser muy contundente; no gestionamos bien el partido que debíamos hacer”, reconoció Larcamón en conferencia de prensa. “Son de esas noches en las que se paga caro ese error”, añadió.

En cuanto al análisis táctico, Nicolás fue autocrítico al señalar que el planteamiento no fue del todo malo, pero la ejecución sí falló. Apuntó específicamente a las transiciones defensivas como el punto débil de la noche: en tres contragolpes, la defensiva quedó mal parada y no supo cortar el avance a tiempo.

“En líneas generales, lo que planteamos en cancha era suficiente para hacer otro tipo de partido; jugamos mal las transiciones defensivas”, expresó.

Amaury García de Cruz Azul compitiendo con David Martínez de LAFC | MEXSPORT

La vuelta se jugará el próximo martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde Cruz Azul tendrá que anotar cuatro goles y no recibir, debido a la regla del gol de visitante. Sin embargo, antes tendrá otro duelo clave ante el América, por lo que el técnico espera que el resultado de hoy no afecte al equipo.

“Confiamos en que el desarrollo va a tener otros matices y claramente vamos a tener que hacer un partido perfecto para revertir la serie”, comentó. “Ahora tenemos en cuatro días un Clásico que es importantísimo para nosotros; claramente, el switch ya está puesto en la Liga”, agregó.

Nicolás Larcamón, frustrado por la victoria de Pachuca sobre Cruz Azul | MEXSPORT

A pesar del duro golpe, el técnico no tiró la toalla. Dejó claro que sigue confiando en que la eliminatoria puede revertirse, aunque reconoció que será necesario un partido prácticamente perfecto.

Esta serie todavía confío en que está abierta. Sé de lo que somos capaces. Va a generar mucha crítica, y es justificada, pero hoy más que nunca confío en mi equipo”, finalizó.

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