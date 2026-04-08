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Futbol

"Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC

Kevin Mier | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:58 - 07 abril 2026
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El arquero colombiano fue el elemento más señalado luego de la goleada en Concachampions

Cruz Azul regresa a México con un panorama complicado luego de sufrir una derrota de 3-0 en su visita frente al LAFC. El resultado no solo dejó un saldo negativo en el marcador, sino que desató una ola de cuestionamientos hacia el plantel, centrando la atención de manera particular en el desempeño del guardameta Kevin Mier.

Kevin Mier | MEXSPORT

El arquero colombiano había generado una alta expectativa entre los seguidores celestes tras su retorno a la actividad. Cabe recordar que Mier permaneció cinco meses fuera de las canchas debido a una fractura de tibia. Sin embargo, el entusiasmo inicial por su regreso al arco se transformó en malestar tras los tres goles recibidos en territorio estadounidense.

Las plataformas digitales se convirtieron en el principal escenario donde la afición de La Máquina manifestó su descontento. A través de redes sociales, diversos usuarios criticaron la actuación del portero con mensajes directos sobre su rendimiento actual.

CRITICAS Y BURLAS EN REDES SOCIALES

Dentro de las publicaciones realizadas por los aficionados, se leyeron comentarios como "Mejor nada", "El gran Kevin Mier" y "Pedían a Kevin Mier y lo golearon". Estos señalamientos reflejan la frustración de un sector de la hinchada que esperaba un impacto inmediato y positivo con su reincorporación a la titularidad.

La situación para el futbolista colombiano trascendió el entorno del club cementero. Seguidores de otros equipos aprovecharon el resultado para sumarse a los cuestionamientos y burlas hacia el guardameta. Entre los comentarios destacados por parte de la oposición deportiva figuró la frase: "La mentira eterna llamada Kevin Mier".

CRUZ AZUL NO GANA CON KEVIN MIER

En lo que va del presente certamen, Kevin Mier ha tenido participación en apenas dos compromisos. Hasta el momento, el equipo no ha logrado obtener la victoria con él en la portería, registrando un empate de 1-1 frente a Mazatlán y la reciente caída de 3-0 ante el conjunto de la MLS.

Con estos resultados, el portero y la institución enfrentan una semana de análisis previo a sus siguientes compromisos en el torneo local. La presión sobre la figura del colombiano aumenta mientras el equipo busca recuperar la solidez defensiva que los caracterizó en periodos anteriores.

Kevin Mier | MEXSPORT
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