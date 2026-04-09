Concacaf Champions Cup 2026: ¿Qué necesitan los equipos mexicanos para avanzar?

La Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf ya es historia y los ocho equipos ya empiezan a pensar en los partidos de la próxima semana. Tres de los cuatro equipos mexicanos ven cerca la clasificación, mientras que el cuarto deberá buscar una remontada importante.

Tras los partidos de esta semana tanto Tigres como Toluca viajarán a Estados Unidos con una ventaja de dos goles en el marcador. América recibirá a Nashville tras un empate sin goles en Tennessee, mientras que Cruz Azul cayó por goleada en su visita a Los Ángeles.

Con este panorama, te revelamos que necesita cada equipo para acceder a la siguiente ronda del torneo.

A mantener la ventaja

Tigres parece ser el equipo más encaminado a Semifinales de los cuatro mexicanos. Tras una victoria de 2-0 ante Seattle, el cuadro felino buscará ir a una sumar un gol que obligue a los estadounidenses a marcar 4 para poder evitar la eliminación.

Cualquier empate en Seattle le dará la clasificación a Tigres, de la misma forma un empate global con un gol anotado en Estados Unidos les dará el pase a Semifinales. En caso de perder 2-0 se irán a tiempos extra. La única forma de quedar fuera será perdiendo en el marcador global.

Juan Brunetta salió a la defensa de Ángel Correa | MEXSPORT

Al igual que Tigres, los Diablos Rojos tienen una ventaja de dos goles al ganar por marcador de 4-2. Sin embargo, al permitir los dos tantos en el Nemesio Diez su pase a la siguiente ronda es un poco más complicado.

Cualquier victoria o empate en Los Ángeles les dará el pase. Sin embargo, en caso de perder por dos goles sin anotar o sea empatar en el marcador global sin marcar, quedarían fuera por la las anotaciones de visita.

Jugadores de Toluca festejando el segundo gol ante Galaxy | MEXSPORT

A sacar ventaja en casa

América tiene una tarea relativamente sencilla tras us empate a ceros, sin embargo, los goles de visita podrían ser un problema para ellos. Las Águilas necesitan si o si, sacar el triunfo en casa pues, en caso de empatar recibiendo un gol quedarían fuera. Evidentemente si pierden serán eliminados.

Finalmente está la Máquina que, tras caer 3-0 en su visita al LAFC, debe ganar por diferencia de cuatro goles o más para clasificar a la siguiente ronda. En caso de quedar 3-0 el partido se va a tiempos extras, pero si empatan en el global con un gol de LAFC en el Cuauhtémoc quedarán eliminados.