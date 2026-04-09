Gorriarán y Brunetta lazan advertencia tras su triunfo: "No está nada liquidado"

Después de llevarse el primer capítulo de los Cuartos de Final ante el Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el plantel de Tigres salió contento con el resultado, así lo manifestó el capitán Fernando Gorriarán.

"Con los pies en la tierra. Quedan 90 minutos más allá y lo necesitábamos para tomar aire, para saber que el equipo está bien y trabajando de la mejor manera. Conscientes de lo que nos estamos jugando, estamos vivos también en la liga y depende de nosotros hasta donde llegamos en las dos competiciones.”

Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT

El brasileño Rómulo Zwarg destacó el colgar el cero en este partido, dando importancia al gol de visitante.

"Importante volver a colgar el cero atrás. Da confianza a la línea defensiva pero esto está comprometido todo el equipo, cuando jugamos juntos podemos hacer grandes cosas y conseguir grandes resultados, esa es la clave para nosotros.”

Tigres festejando el segundo gol ante Seattle Sounders en la liga de Campeones de la Concacaf | MEXSPORT

Además, Juan Brunetta reconoció lo difícil que es el rival, mencionado que aún no está sentenciado este partido.

"Ojalá sea el punto de partida y cosechar puntos de nuevo. Contra un rival difícil, contento por ganar, no está nada liquidado pero es una buena diferencia para manejar la llave allá.”