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Futbol

¡Rugen en casa! Tigres se impone 2-0 a Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la Concacaf

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
Tigres festejando el segundo gol ante Seattle Sounders en la liga de Campeones de la Concacaf | MEXSPORT
Ricardo Olivares 21:07 - 08 abril 2026
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Tigres pegó primero en la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf tras imponerse a Seattle Sounders en el Estadio Universitario, en un duelo donde los felinos fueron de menos a más hasta reflejar su dominio en el marcador.

Gol de Joaquim ante el Seattle Sounders | MEXSPORT

El arranque fue intenso para los dirigidos por Guido Pizarro, ya que apenas al segundo 24 generaron la primera llegada de peligro con un disparo de Ozziel Herrera desde fuera del área que fue bien contenido por el arquero Stefan Frei.

Con el paso de los minutos, Tigres mantuvo la iniciativa ofensiva. Al 17, César Araújo probó nuevamente con un disparo de larga distancia que volvió a exigir al guardameta del conjunto estadounidense, quien respondió de buena manera para evitar la caída de su arco.

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT

Sin embargo, Seattle también tuvo su oportunidad. Al minuto 29, tras una mala salida de Rômulo Zwarg, el balón quedó a merced de Paul Arriola dentro del área, pero Nahuel Guzmán apareció oportunamente para evitar el gol visitante con una gran atajada.

La respuesta felina fue inmediata. En la siguiente jugada, Ozziel Herrera volvió a intentar dentro del área por el costado izquierdo, pero nuevamente Frei se interpuso en el camino del gol. Antes del descanso, al 45, Tigres tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador cuando se señaló penal por una falta de Nouhou Tolo sobre Diego Lainez, sin embargo, Ángel Correa falló desde los once pasos al 47, enviando su disparo por encima del arco.

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT

Ya en la segunda mitad, Seattle avisó primero con un intento de Paul Rothrock al 47, quien encontró la pelota dentro del área, pero la mandó por arriba del arco defendido por Guzmán.

Tigres finalmente encontró recompensa a su insistencia al minuto 51, cuando Ozziel Herrera definió dentro del área al palo izquierdo del arquero para marcar el 1-0 y desatar el festejo en el Universitario.

El conjunto regiomontano mantuvo el control del partido, aunque al 62 volvió a aparecer Nahuel Guzmán con una atajada clave sobre la línea que evitó el empate de Seattle.

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT

La tranquilidad llegó al 75, cuando Joaquim Pereira se elevó dentro del área para conectar un cabezazo tras un tiro de esquina y poner el 2-0 en el marcador.

Ya en la recta final, Tigres estuvo cerca de ampliar la ventaja al 80 con otro remate de cabeza de Ozziel Herrera que terminó estrellándose en el poste izquierdo.

Con este resultado, Tigres toma ventaja en la eliminatoria y viajará a territorio estadounidense con una diferencia importante. El partido de vuelta se disputará el miércoles 15 de abril, donde buscarán sellar su pase a las semifinales.

Joaquim tras anotar el segundo gol de Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders | MEXSPORT
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