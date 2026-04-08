Pizarro no hará rotaciones y saldrá con su mejor plantilla ante Chivas y Seattle

No se guardarán nada. Tigres se alista para la recta final de la temporada donde buscarán competir por el título de Liga MX así como de la Liga de Campeones de la Concacaf. Para esto Guido Pizarro, DT de los felinos, aseguró que alinearán a su mejor plantilla para todos los partidos.

El estratega felino se alista para medirse ante Seattle Sounders en la Ida de Cuartos del Final del torneo internacional. Previo al encuentro, el DT argentino habló en conferencia de prensa donde aseguró que no hará rotaciones y alienará a sus mejores jugadores para el resto de la temporada.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres en conferencia de prensa | MexSport

“Pondremos lo mejor el día de mañana y el fin de semana también, entendiendo quien se encuentre mejor, pero para el día de mañana ya prácticamente es la recta final, son partidos decisivos, tanto en Conca como Liga, y pondremos lo mejor que está disponible”, declaró en rueda de prensa.

Cabe destacar que, los felinos tendrán una seguidilla de partidos complicados pues además de enfrentarse al conjunto de la MLS en dos partidos, sino que también deberá enfrentar al líder de la Liga MX Chivas y a Atlas un equipo que está peleando en los puestos de Liguilla.

Pepe Toño Rodríguez, de Xolos, en disputa de balón ante jugadores de Tigres en el Clausura 2026 | IMAGO7

Listos para la recta final de la temporada

Pese a que Tigres tendrá un calendario complicado en las siguientes dos semanas, Guido Pizarro considera que el equipo ha encontrado un buen nivel recientemente, incluso después de haber perdido en su último partido. Para el DT, su equipo está listo para pelear por los dos títulos a final de temporada.

“Hemos encontrado la regularidad, creo que hemos tenido partidos buenos, partidos no tanto, pero sabemos la importancia de cerrar bien, sabemos que este equipo entrando a la Liguilla es de otra manera, sabemos la importancia que tiene cada partido y lo afrontaremos como tal. Siempre el enfoque está en mejorar”, señaló Guido Pizarro.

Guido Pizarro en el partido América vs. Tigres | MexSport