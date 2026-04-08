Chivas y Pumas: los equipos que más corren en el Clausura 2026

Uno de los elementos que más caracteriza al líder del torneo, Chivas es la dinámica que trae cada jugador tanto en la fase defensiva como en la ofensiva, lo cual ha rendido frutos para ser un equipo dominante en varios aspectos, mismo caso que Club Universidad, que se encuentra en los primeros puestos de la tabla con un estilo de juego que convence. Ambos clubes son los que más corren en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Jugadores de Chivas y Pumas destacan sobre el resto de los equipos | MEXSPORT

¿Cuántos kilómetros recorre cada jugador de Chivas y Pumas por partido?

Con información proporcionada por el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), Chivas y Pumas son los equipos que registran el mayor promedio de kilómetros recorridos durante el torneo. El Rebaño tiene una cifra de 10 kilómetros 661 metros, mientras que Universidad Nacional 10 kms 571 metros.

El estudio toma en cuenta el recorrido por cada jugador, es decir, un futbolista de Chivas corre el largo de la cancha alrededor de 106 veces por partido en promedio, una dinámica que ha sido evidente a lo largo del torneo.

Chivas rescató un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT

De los ocho que más corren, cinco están en puestos de Liguilla

De los ocho equipos que más corren en el torneo, cinco están en puestos de clasificación a la Liguilla; además de Guadalajara y Universidad Nacional, también están Cruz Azul, Atlas y Tigres.

El que menos registro tiene es Toluca, con 9 kilómetros 698 metros. Los Diablos Rojos también están en puestos de Liguilla al ubicarse en tercer lugar con 26 puntos, además de ser uno de los equipos más dominantes al ser Bicampeón del futbol mexicano.

La estadística refleja que el esfuerzo físico y la dinámica línea por línea ha rendido frutos para los primeros puestos, especialmente para el Rebaño que es uno de los que mejor futbol despliega en este torneo.