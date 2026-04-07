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Futbol

¿Buen augurio? Pumas invicto ante los ‘grandes’ en el Clausura 2026; la última vez que pasó llegó a la Final

Universidad perdió la ventaja en los minutos finales tras un polémico penalti a favor de Guadalajara
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:01 - 07 abril 2026
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Pumas sobrevivió a un intenso calendario, en el que tuvo que enfrentar a Cruz Azul, América y Chivas de manera consecutiva. Con empates ante La Máquina y el Rebaño, sumada la victoria frente a las Águilas, Universidad Nacional tiene un buen augurio para lo que resta del torneo.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas no perdió ante los grandes?

La última ocasión que Pumas no perdió ninguno de sus tres partidos ante los denominados ‘grandes’ del país fue en el Torneo Guardianes 2020, con una victoria sobre Cruz Azul y empates frente a Chivas y América.

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT

En aquel torneo, Pumas llegó a la Final ante León, sin embargo, los del Bajío se quedaron con el título. Mientras tanto, la ilusión para el conjunto auriazul crece tras salir invicto de estos tres duelos y replicar lo hecho hace seis años.

Pumas y más señales de una posible Final

Este dato se suma a las victorias ante los dos clubes regios, pues en este torneo, Pumas ya venció a Tigres y a Rayados, la última vez que eso pasó fue en el Apertura 2015, en el que también llegó a la Final y fue Subcampeón.

Con Efraín Juárez, el proyecto toma fuerza y recolecta marcas que le dan ilusión a los aficionados de que la racha de 15 años sin título se pueda romper próximamente.

Keylor Navas de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

Hasta ahora, Pumas marcha con un ritmo positivo, al solo registrar una derrota en lo que va del torneo. Dicha caída sucedió ante Toluca, uno de los rivales más complicados en el futbol mexicano.

Por lo pronto, Universidad Nacional busca completar su primer objetivo: clasificar a Liguilla, mismo que se puede cumplir el domingo ante Mazatlán si es que logra sacar la victoria, además de algunas combinaciones de resultados.

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