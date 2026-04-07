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Futbol Nacional

¿Qué necesita Pumas para clasificar a Liguilla en la próxima fecha?

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 00:05 - 07 abril 2026
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Universidad Nacional tiene en sus manos el boleto a la fase final en el duelo ante Mazatlán

El buen rendimiento de Pumas en el torneo lo ha colocado en una posición inmejorable para asegurar su pase a la Liguilla del Clausura 2026 en la Jornada 14, uno de los principales objetivos para el club en este proyecto con Efraín Juárez.

El rival de Pumas para la Jornada 14 es Mazatlán, en el Estadio Olímpico Universitario. Si el conjunto del Pedregal quiere clasificarse a Liguilla necesita vencer a los Cañoneros, resultado que lo deja cerca de lograr el objetivo con 27 puntos; sin embargo, necesita algunas combinaciones en otros encuentros para amarrar su boleto.

Keylor Navas festeja tras anotación de Universidad Nacional ante Chivas | MEXSPORT

Las claves para que Pumas clasifique a Liguilla en la Jornada 14

Para que Pumas clasifique oficialmente a la Liguilla del Clausura 2026, necesita que Juárez pierda sus dos partidos de esta semana, primero ante Querétaro (duelo pendiente de la Jornada 7) y frente a Tijuana, pues en caso de que gane alguno, su techo sería de 30 unidades.

Por otro lado, necesita que León pierda o empate con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, pues con 16 o 17 puntos y nueve por disputarse, ya no podría alcanzar a Pumas.

El mismo caso de León es para Necaxa, pues con un empate o derrota, ya no podría alcanzar a Universidad Nacional, por lo que el domingo en CU, ya tendría conocimiento de los resultados para ilusionarse con la clasificación en caso de sacar la victoria.

¿Baja la presión para Pumas?

Pese a que luce improbable que Pumas quede fuera de Liguilla, el sellarlo en la Jornada 14 sería una buena noticia para los de Efraín Juárez para aliviar la presión de cumplir con las expectativas.

Uriel Antuna festeja tras anotar ante Guadalajara | MEXSPORT

Además, Universidad Nacional tiene un panorama positivo, pues salió librado de la parte más complicada de su calendario, en el que sacó ocho puntos de encuentros ante Cruz Azul, América y Chivas.

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