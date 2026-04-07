Los números de Uriel Antuna con Pumas

El fichaje de Uriel Antuna con Pumas comienza a dar frutos, luego de anotar su primer gol en el club, el cual además cayó en un encuentro de alta exigencia, pues el rival fue el líder del torneo, Chivas, su ex equipo.

Después de un discreto paso por Tigres, donde solo registró un gol y tres asistencias en 49 partidos, el ‘Brujo’ llegó al cuadro del Pedregal para ponerse a las órdenes de Efraín Juárez, quien le ha dado el voto de confianza en esta nueva etapa.

Uriel Antuna y Efraín Juárez en el partido de Atlas ante Pumas | IMAGO 7

¿Cuáles son los números de Antuna con Pumas?

Durante su estancia en Pumas, Antuna suma 12 partidos jugados entre liga y Concachampions. El atacante mexicano registra un gol y dos asistencias en su cuenta como futbolista auriazul.

Hasta ahora, el ‘Brujo’ solo arrancó como titular en tres encuentros: frente a Atlas en el Estadio Jalisco, la vuelta ante San Diego en Concachampions y por último contra Chivas en Guadalajara.

Uriel Antuna | MEXSPORT

¿Revivió la carrera de Antuna?

La constante actividad y sus participaciones en goles del equipo generan una expectativa positiva para el panorama de su carrera, la cual tuvo un fuerte bajón en Tigres.

Efraín Juárez logró explotar el talento de varios de sus jugadores, como es el caso de Alan Medina, Pedro Vite, Rodrigo López y ahora Uriel Antuna, en quien confía la afición de Pumas para desplegar su mejor rendimiento.

Antuna antes su debut en CU l IMAGO7